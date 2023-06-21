Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Nginep di Hotel Mewah Mulai dari Rp300 Ribuan Aja, Yuk Segera Booking di Mister Aladin!

Farid Maulana Faqih , Jurnalis-Rabu, 21 Juni 2023 |10:24 WIB
Nginep di Hotel Mewah Mulai dari Rp300 Ribuan Aja, Yuk Segera Booking di Mister Aladin!
Ilustrasi (Foto: Mister Aladin)
A
A
A

PERNAHKAH Anda berpikir untuk liburan di hotel mewah? Namun kemudian Anda mengurungkan niat tersebut karena merasa bahwa berlibur di sana membutuhkan bujet yang sangat besar, terutama saat high season?

Kini, Anda bisa mewujudkan keinginan tersebut tanpa pusing memikirkan bujet yang mungkin membengkak.

Soalnya, saat ini Mister Aladin lagi punya Promo Hotel Mewah di mana Anda bisa booking hotel bintang 4 dan 5 dengan harga mulai dari Rp300.000-an saja!

Gimana ya rasanya nginep di hotel bintang 4 dan 5?

Infografis Tren Traveling 2023

Menginap di hotel-hotel mewah akan memberikan Anda pengalaman yang menyenangkan dan tak terlupakan! Karena, ada banyak banget benefit yang bisa Anda dapatkan kalau liburan di sana.

Misalnya, ada fasilitas yang lebih lengkap seperti kamar yang luas dan nyaman, kolam renang, rooftop, pusat kebugaran, spot foto menarik, dan masih banyak lagi sesuai dengan kebijakan hotel masing-masing.

Selain itu, hotel mewah juga biasanya menyediakan pilihan menu spesial yang dibuat oleh chef ternama. Suasana restorannya pun lebih sepi dan tenang sehingga Anda pun bisa menikmati makanan dengan sempurna.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement