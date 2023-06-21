Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Awas! Jangan Pipis Sembarangan di Tempat Ini, Denda Rp4,9 Juta Menanti

Firziana Zahra , Jurnalis-Rabu, 21 Juni 2023 |17:01 WIB
Awas! Jangan Pipis Sembarangan di Tempat Ini, Denda Rp4,9 Juta Menanti
Perbatasan Rusia dan Norwegia area dilarang pipis sembarangan (Twitter/BarentNews)
A
A
A

SEBUAH tanda peringatan dipasang di perbatasan sungai antara Norwegia dengan Rusia yang mengingatkan wisatawan untuk tidak buang air kecil alias pipis sembarangan di tempat yang masuk wilayah Rusia ini. Negara tersebut memberlakukan sanksi denda cukup besar.

Adapun peringatan yang dipasang di tepi Sungai Jakobselva yang memisahkan Norwegia dan Rusia berbunyi: 'Dilarang Pipis Menuju Rusia'.

Tanda tersebut ditempatkan di sebelah rambu resmi yang memberi tahu orang-orang bahwa daerah tersebut diawasi CCTV oleh penjaga perbatasan Norwegia.

Infografis Kota Paling Ramah Sedunia

“Tanda itu mungkin dipasang oleh orang-orang yang bermaksud baik untuk memperingatkan orang yang lewat agar tidak berperilaku ofensif,” sebut Komisaris Perbatasan Norwegia, Jens-Arne Hoilund, melansir Dailymail.

Pelancong yang kedapatan melanggar aturan itu akan didenda senilai USD362 atau setara Rp4,9 juta.

Daerah ini populer dengan turis di sisi Norwegia, di mana Anda dapat dengan mudah melihat Rusia hanya beberapa meter di seberang sungai.

"Buang air kecil di alam tidak selalu ofensif tetapi itu tergantung pada sudut pandang Anda. Dalam hal ini termasuk dalam undang-undang yang melarang perilaku ofensif di perbatasan," ujar Hoilund.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
