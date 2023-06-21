Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Buku Putri Mandalika Diluncurkan, Sandiaga Dukung Promosi Destinasi Super Prioritas di NTB

Antara , Jurnalis-Rabu, 21 Juni 2023 |15:02 WIB
Buku Putri Mandalika Diluncurkan, Sandiaga Dukung Promosi Destinasi Super Prioritas di NTB
Menparekraf RI, Sandiaga Salahuddin Uno (Foto: Biro Humas Kemenparekraf)
A
A
A

KEMENTERIAN Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemanparekraf), mendukung penuh peluncuran buku 'Dende Mandalika Sang Putri Nyale: Legenda Dunia dari Pulau Lombok' sebagai upaya mempromosikan Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DSP) Mandalika, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Menparekraf, Sandiaga Salahuddin Uno berujar bahwa buku yang menceritakan cerita rakyat Mandalika ini bisa memperkenalkan Mandalika dan nilai-nilai kearifan lokal setempat ke pasar internasional.

Buku 'Dende Mandalika Sang Putri Nyale: Legenda Dunia dari Pulau Lombok' merupakan salah satu produk dari program pendampingan penciptaan produk kreatif, Aksi Selaras Sinergi (Aksilarasi) subsektor penerbitan di Mandalika pada Januari 2023.

Infografis Kuliner Mandalika

Sebanyak 17 tokoh adat di wilayah Mandalika berpartisipasi menyusun buku ini. Mereka memori kolektif masyarakat setempat dalam menggali riwayat dan menapaktilasi keberadaan Mandalika.

"Saya berharap masyarakat akan lebih memahami pentingnya menjaga kebudayaan dan identitas kita sebagai bangsa," tutur Sandiaga, seperti dilansir dari ANTARA.

Lebih lanjut dirinya berharap buku ini bisa menjadi inspirasi pembuatan berbagai karya kekayaan intelektual seperti animasi, gim, dan lain sebagainya.

