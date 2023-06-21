Wow! Toilet Umum di Tengah Kota Ini Disulap Jadi Kafe Modern, Begini Wujudnya

SEBUAH toilet umum di Woodland Road, Bristol, Inggris diubah menjadi kafe. Cloakroom Café, merupakan bukti sahih ketika arsitektur bersejarah berpadu dengan desain modern.

Meski masih memiliki nuansa toilet bergaya Victoria, The Cloakroom Café adalah tempat yang populer untuk orang minum-minum di jantung kota.

Seorang penulis, Nia Dalton, mengunjungi kafe tersebut dan menyamakannya dengan perpaduan toilet Hogwarts dan Central Perk.

(Foto: Instagram/@thecloakroom_cafe)

Toilet tersebut awalnya dibangun pada tahun 1904 silam. Kemudian pada 2017, Alfred Fitzgerald jatuh cinta dengan bangunan itu dan membelinya seharga 215 ribu pound atau sekira Rp4,1 miliar.

"Saya tidak ingin membuka kafe di Bristol, saya hanya jatuh cinta dengan bangunannya," kata Fitzgerald (38) dari Bath, kota wisata populer di Inggris sebagaimana mengutip Mirror.

Dinding ubin putih dan lantai monokrom tetap pada bangunan ini tetap dipertahankan, begitu juga tangki tinggi Victoria dan langit-langit berbahan kayu.