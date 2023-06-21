Melirik Olahan Nasi Tumpeng Gurita ala Bengkulu

NASI tumpeng gurita ikut dilombakan dalam Festival Gurita 2023 di kawasan wisata Pantai Laguna Ujung Lancang, Desa Merpas, Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur, Bengkulu. Kegiatan tahunan yang masuk dalam Kharisma Event Nusantara (KEN) itu berlangsung selama Rabu dan Kamis 21-22 Juni.

Makanan tradisional yang dilombakan dalam festival tersebut berbahan gurita yang banyak dihasilkan oleh nelayan Kaur. Salah satunya adalah nasi tumpeng.

Gurita diolah dengan beragam variasi, mulai dari asam manis gurita, gulai lelecap gurita, tinta gurita saos pada hitam, sate gurita, pemempek gurita, rendang gurita, dan lainnya. Kemudian dijadikan lauk nasi tumpeng dan dinilai oleh dewan juri.

Di mana aneka menu berbahan baku biota laut yang memiliki tiga mekanisme pertahanan diri, seperti kantong tinta, kamuflase dam

memutuskan lengan dibuat oleh peserta tidak kurang dari 32 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Kaur.

Salah satu peserta, Septa Selvia Warni mengatakan, dari OPD mereka membuat nasi tumpeng dengan menu masakan gurita beragam.

Pembuatan aneka menu gurita itu, kata Septa, mulai dari asam manis gurita, gulai lelecap gurita, tinta gurita saos pada hitam. Secara keseluruhan olahan gurita itu dibuat sendiri dari OPD mereka.

"Kita membuat menu masakan dari Gurita bervariasi. Ini salah satu untuk mempromosikan Gurita Kaur sekaligus objek wisata Pantai Laguna Ujung Lancang," kata Septa, saat ditemui, Rabu (21/6/2023).