HOME WOMEN TRAVEL

10 Kuliner Tradisional Nusantara Kesukaan Presiden Jokowi, Sayur Bening hingga Bakwan

Asthesia Dhea Cantika , Jurnalis-Kamis, 22 Juni 2023 |10:01 WIB
10 Kuliner Tradisional Nusantara Kesukaan Presiden Jokowi, Sayur Bening hingga Bakwan
Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana. (Foto: BPMI)
PRESIDEN Joko Widodo atau Jokowi gemar sekali menyantap makanan-makanan tradisional Nusantara. Sebagai sosok yang berasal dari keluarga sederhana, lidah Jokowi memang akrab dengan kuliner rumahan.

Dalam kanal Youtube Presiden Joko Widodo, Juru Masak Istana Kepresidenan, Tri Supriharjo mengatakan bahwa setiap hari timnya menghidangkan makanan rumahan khas Nusantara untuk Jokowi.

Apa saja makanan favorit Jokowi? Berikut ulasannya :

 BACA JUGA:

Sayur Bening

Jokowi gemar mencicipi sayur bening yang merupakan masakan khas rakyat Indonesia dan selalu jadi hidangan hampir di semua rumah tangga.

 Ilustrasi

Sayur bening

Sop Ayam

Sop ayam berupa kuah dengan irisan kol, kentang, wortel dan ayam rebus juga sering menjadi menu makanan Jokowi di istana.

Oseng Tempe

Oseng tempe salah satu menu kesukaan Jokowi.

 BACA JUGA:

Oseng Pepaya Muda

Olahan sederhana ala rumahan oseng pepaya muda juga disukai Presiden Jokowi. Tak hanya lezat, sajian ini diketahui sangat menyehatkan.

Mi Ketoprak

Sebagian orang mungkin sedikit asing dengan nama makanan satu ini. Makanan khas Solo yang bentuknya seperti soto mi ini juga menjadi hidangan favorit Presiden Jokowi.

Soto Kuning

Soto kuning khas Bogor menjadi satu hidangan yang tak terlewatkan bagi Presiden yang lahir di Surakarta ini. Bahkan menurut Tri, menu satu ini hampir dihidangkan setiap hari.

