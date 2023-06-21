Kenapa Daging Ikan Tuna Berwarna Merah? Ini Alasannya

KENAPA daging ikan tuna berwarna merah? Untuk mengetahui jawabannya, simak ulasannya dalam artikel ini.

Berbeda dengan kebanyakan ikan lainnya, ikan tuna merah ini sering kali menjadi daya tarik karena warna dagingnya berwarna merah yang unik. Tak jarang ikan tuna ini disantap dan dijadikan ide lauk untuk makan, akan tetapi juga tak sedikit orang sebenarnya yang bingung dan bertanya-tanya terkait warna dagingnya yang unik dari ikan lainnya.

(Kenapa daging ikan tuna berwarna merah?, Foto: San Diego Magazine)

Lantas, apa sih alasan sebenarnya di balik daging ikan tuna berwarna merah? Simak ulasan singkat berikut, dilansir dari Food Iosity, Rabu (21/6/2023).