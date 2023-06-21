Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Kenapa Daging Ikan Tuna Berwarna Merah? Ini Alasannya

Diva Daniswara , Jurnalis-Rabu, 21 Juni 2023 |19:00 WIB
Kenapa Daging Ikan Tuna Berwarna Merah? Ini Alasannya
Kenapa Daging Ikan Tuna Berwarna Merah (Foto: San Diego Magazine)
A
A
A

KENAPA daging ikan tuna berwarna merah? Untuk mengetahui jawabannya, simak ulasannya dalam artikel ini. 

Berbeda dengan kebanyakan ikan lainnya, ikan tuna merah ini sering kali menjadi daya tarik karena warna dagingnya berwarna merah yang unik. Tak jarang ikan tuna ini disantap dan dijadikan ide lauk untuk makan, akan tetapi juga tak sedikit orang sebenarnya yang bingung dan bertanya-tanya terkait warna dagingnya yang unik dari ikan lainnya.

Kenapa daging ikan tuna berwarna merah?

(Kenapa daging ikan tuna berwarna merah?, Foto: San Diego Magazine)

Lantas, apa sih alasan sebenarnya di balik daging ikan tuna berwarna merah? Simak ulasan singkat berikut, dilansir dari Food Iosity, Rabu (21/6/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/01/28/298/2754543/selain-lezat-ternyata-ini-4-manfaat-konsumsi-ikan-tuna-i2dtTFnKwo.jpg
Selain Lezat, Ternyata Ini 4 Manfaat Konsumsi Ikan Tuna
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/12/28/298/2335219/resep-tuna-asam-manis-praktis-lezat-dan-bergizi-m9aDhmiYeQ.jpg
Resep Tuna Asam Manis, Praktis, Lezat dan Bergizi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/03/27/298/2035730/tuna-indonesia-mendunia-jepang-dan-amerika-serikat-jadi-langganan-tetap-pS4UlYF2Fh.jpg
Tuna Indonesia Mendunia, Jepang dan Amerika Serikat Jadi Langganan Tetap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/01/07/298/2001235/pecahkan-rekor-seekor-tuna-raksasa-berhasil-terjual-rp43-miliar-wBi7wjQ2zr.jpg
Pecahkan Rekor, Seekor Tuna Raksasa Berhasil Terjual Rp43 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/12/05/298/1987271/milenial-diklaim-membunuh-industri-tuna-kalengan-ini-alasannya-BTV4VW7zmp.jpg
Milenial Diklaim 'Membunuh' Industri Tuna Kalengan, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/01/23/298/1849079/resep-2-olahan-ikan-tuna-sedap-untuk-makan-malam-dijamin-menggugah-selera-rmLv2UGy8C.jpg
Resep 2 Olahan Ikan Tuna Sedap untuk Makan Malam, Dijamin Menggugah Selera!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement