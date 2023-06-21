Rich Brian Susah Move On dari Kelezatan Tempe Goreng, Lidah Asli Indonesia Gak Bisa Bohong!

TEMPE merupakan salah satu makanan khas Indonesia yang cukup populer. Selain karena kelezatannya, makanan berbahan dasar kedelai ini menjadi favorit sejuta umat karena kandungan proteinnya yang tinggi.

Tak heran, tempe menjadi makanan yang cukup populer. Tak hanya di Indonesia, namun juga di dunia. Bahkan, seorang rapper muda Indonesia yang mendunia seperti Rich Brian, menjadi salah satu penggemar makanan sehat satu ini.

Hal itu terlihat dalam sebuah potret yang ia unggah di akun Instagramnya baru-baru ini. Dalam postingan itu, Rich Brian tampak memamerkan sebuah potret saat dirinya akan menyantap sepiring nasi putih yang hanya berisi lauk berupa 3 buah potong tempe.

Ya, meski tinggal di Los Angeles, California, rapper yang melejit dengan singelnya yang bertajuk "Dat $tick" itu tampak tidak bisa move on dan melupakan lezatnya menikmati potongan tempe goreng dengan sepiring nasi hangat.