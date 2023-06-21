Advertisement
HOME WOMEN FASHION

5 Gaya Syahnaz Sadiqah saat Liburan, Ibu 2 Anak yang Selalu Kece bak ABG!

Diva Daniswara , Jurnalis-Kamis, 22 Juni 2023 |07:00 WIB
5 Gaya Syahnaz Sadiqah saat Liburan, Ibu 2 Anak yang Selalu Kece bak ABG!
Syahnaz Sadiqah (Foto: Instagram/@syahnazs)
A
A
A

SYAHNAZ Sadiqah, seorang aktris cantik yang sedang aktif di dunia entertainment. Pesona adik bungsu Raffi Ahmad ini memang selalu menjadi sorotan publik, lantaran penampilannya yang tak kalah kece dari sang kakak ipar, Nagita Slavina.

Hampir memasukki usia kepala tiga, bahkan sudah memiliki dua orang anak kembar, nampaknya mama muda ini selalu bergaya trendi dan kekinian. Bahkan, ia pun tak jarang memakai baju-baju yang berwarna mencolok yang membuatnya menjadi pusat perhatian.

Nah, penasaran dengan potret-potret cantik hot mama ini? Mengutip dari laman akun Instagram pribadinya @syahnazs, Kamis (22/6/2023) berikut lima potret OOTD kece Syahnaz.

1. Colorfull dengan dress summer

Syahnaz Sadiqah

Syahnaz terkenal dengan keberaniannya dalam memilih warna pakaian. Dalam potret liburannya saat di Bali, ia mengenakan dress ala summer yang berwarna mencolok yaitu orange dan ungu, serta memadukannya dengan sendal jepit berwana pink. Tabrak sana-sini tapi mama dari si kembar ini malah terlihat fashionable ya!

2. Winter style, jaket pink

Syahnaz Sadiqah

Adik dari Raffi Ahmad ini berhasil tampil modis dengan gaya musim dingin, terlihat ia mengenakan jaket winter berwarna pink yang memberikan sentuhan feminism dan terlihat stylish.

3. Elegan dengan dress ballon sleeves

Syahnaz Sadiqah

Lagi-lagi ia memakai kostum dengan berwarna mencolok, keberaniannya dalam bergaya mencolok memang selalu berhasil. Kali ini, ia memilih dress pendek berwarna biru dengan model lengan balon, yang menambah kesan mewah dan modis. Tak lupa, ia juga mengenakan kacamata hitam sebagai pelengkap penampilannya. Ibu dari dua orang anak itu bak ABG ya!

Halaman:
1 2
      
