Anastasya Khosasih Pamer Body Aduhai Pakai Bikini Hitam, Netizen: Gitar Spanyol Pun Kalah!

SAAT ini banyak selebgram cantik yang kerap mencuri perhatian netizen. Salah satunya adalah Anastasya Khosasih.

Tak hanya cantik, Anastasya Khosasih kerap tampil berani dengan outfit seksi. Selain itu, perempuan berusia 21 tahun ini juga memiliki body aduhai.

Tak heran penampilan perempuan yang akrab disapa Tasya ini kerap bikin netizen gagal fokus. Seperti unggahan fotonya di Instagram baru-baru ini.

Anastasya Khosasih tampil seksi mengenakan bikini. Dalam foto tersebut, Tasya tampak sedang memandangi hamparan sawah yang hijau.