Nia Ramadhani Pose Pakai Rok Mini Pamer Body Goals, Netizen: Perawan Lewat!

NIA Ramadhani terkenal sebagai salah satu selebriti Tanah Air yang kerap sukses mencuri perhatian lewat penampilannya.

Pesona seorang Nia Ramadhani juga sukses memikat di segala kesempatan. Termasuk, saat sedang latihan olahraga tenis sekalipun.

Hal itu terlihat dalam beberapa potret yang baru-baru ini ia unggah di akun Instagramnya. Nia Ramadhani tampak tampil memukau dengan outfit serba putih saat latihan tenis.

Bahkan, penampilan ibu tiga anak ini bak gadis belia karena body goalsnya yang makin terpampang nyata dalam balutan tanktop crop yang dipadukan dengan rok mini itu.