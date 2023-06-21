Advertisement
HOME WOMEN FASHION

5 Potret Wika Salim Joget Pakai Dress Ketat Bikin Salfok, Netizen: Super Sekali

Syifa Fauziah , Jurnalis-Rabu, 21 Juni 2023 |22:09 WIB
5 Potret Wika Salim Joget Pakai Dress Ketat Bikin Salfok, Netizen: Super Sekali
Wika Salim (Foto : Instagram/@wikasalim)
A
A
A

WIKA Salim salah satu pedangdut yang namanya sedang naik daun. Wajahnya sering muncul di layar kaca dan juga di beberapa acara-acara off air.

Momen manggung Wika sering dibagikan di laman Instagramnya. Tidak sedikit netizen yang terpesona pada outfitnya yang selalu menggoda.

Seperti pada unggahan terbarunya, Wika tampil saat tampil di sebuah acara. Dia membawakan beberapa lagu, salah satunya adalah Ojo Dibandingke.

Postingan tersebut bikin netizen dengan salfok yang dia pakai. Sebab penampilannya terlihat sekai dengan mini slim dress warna lilac.

Penasaran seperti apa potret Wika Salim saat manggung? Berikut ulasannya dari Instagram @wikasalim, Rabu (21/6/2023).

1. Pakai mini slim dress

Wika Salim

Wika Salim salah satu pedangdut yang dikenal dengan imej seksinya. Seperti di foto ini saat dia manggung, Wika memilih memakai mini slim dress warna lilac. Pada dressnya terdapat aksen payet di area bra-nya yang terlihat makin mewah. Dia juga menambahkan sarung tangan warna senada dengan dress yang dipakai. Cantik pol!

2. Pamer tubuh aduhai

Wika Salim

Tak hanya nyanyi, Wika juga memberikan beberapa goyangan mautnya di atas panggung. Seperti di foto ini penampilannya begitu menghibur para tamu undangan.

Wika sendiri memilih memakai mini slim dress warna lilac dengan garis trasnparan di area sampingnya. Dia juga menambahkan sarung tangan warna senada. Seksi bikin nggak nahan!

3. Pamer senyum manis

Wika Salim

Aura cantik Wika Salim begitu terpancar, terlebih lagi saat dia memberikan senyum manisnya ke arah penonton. Saat tampil, Wika memakai makeup tebal dengan lipstik warna pink glossy yang makin membuat bibirnya seksi.

Halaman:
1 2
      
