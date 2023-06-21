Advertisement
HOME WOMEN FASHION

6 Potret Putri Anne Pamer Rambut Pirang di Momen Ultah Ke-33, Dirangkul Pria Bukan Arya Saloka

Tim Okezone , Jurnalis-Rabu, 21 Juni 2023 |20:00 WIB
6 Potret Putri Anne Pamer Rambut Pirang di Momen Ultah Ke-33, Dirangkul Pria Bukan Arya Saloka
Putri Anne lepas hijab pamer rambut panjang pirang dirangkul pria (Foto: Instagram/
A
A
A

PUTRI Anne baru-baru ini merayakan ulang tahun Ke-33. Perayaan ulang tahunnya menjadi sorotan netizen di media sosial.

Ini lantaran tak ada sosok sang suami, Arya Saloka di momen bahagia tersebut. Selain itu, penampilan Putri Anne juga tak lepas dari sorotan.

Momen ulang tahun Putri Anne tersebut diunggah ulang oleh akun fanbase @putrianne18.90. Berikut potretnya yang dirangkum Okezone, Rabu (21/6/2023).

Dapat kue ulang tahun

Putri Anne

Perayaan ultah Putri Anne itu digelar di restoran dihadiri kerabat dan teman-teman terdekat. Pada potret pertama ini, Putri Anne tampak sumringah mendapat kue ultah dengan lilin yang menyala.

Tampil tanpa hijab

Putri Anne

Penampilan Putri Anne juga tak luput dari perhatian. Ibu satu anak tersebut tampil tanpa memakai hijab.

Dia memakai topi berwarna putih yang senada dengan outfitnya. Meski memakai topi, rambut panjangnya tetap terlihat jelas.Tampil tanpa hijab. 

Tidak ultah sendirian

Putri Anne

Sepertinya Putri Anne tidak berulang tahun seorang diri. Dua pria yang berdiri di kedua sisinya juga bertambah usia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
