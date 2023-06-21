Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Agnez Mo Tampil Berani Pakai Celana Dalam Rp3,7 Jutaan, Netizen: Bikin Tensi Naik Turun

Muhammad Sukardi , Jurnalis-Rabu, 21 Juni 2023 |12:00 WIB
Agnez Mo Tampil Berani Pakai Celana Dalam Rp3,7 Jutaan, Netizen: Bikin Tensi Naik Turun
Agnez Mo (Foto : Instagram/@agnezmo)
AGNEZ Mo tampil berani di unggahan terbaru Instagram. Dia membagikan foto dengan hanya mengenakan celana dalam dan bra sport. Bagian tubuhnya yang lain tertutup jaket oversized.

Di postingan sebelumnya, Agnez Mo terlihat cantik dengan rambut double bun berwarna pirang. Penampilan baru yang cukup mengejutkan fans dan netizen.

Agnez Mo

Mari kita fokus ke apparel yang dikenakan Agnez di dua foto terbarunya. Di unggahan itu, terlihat jelas kalau Agnez mengenakan item fashion dari Balenciaga. Apa saja yang dipakai?

1. Balenciaga X Adidas tracksuit

Jaket Lari

Jaket lari ini dipakai Agnez Mo sebagai outer. Karena berukuran besar, jaket tersebut mampu menutupi bagian atas tubuhnya dan kalau ditutup sempurna, mungkin akan tampak seperti mini dress.

Harga dari item fashion ini menurut laman resmi Balenciaga adalah USD 1.250 atau sekitar Rp32,2 jutaan. Bukan barang murah, lho!

2. Balenciaga X Adidas bra sport

Agnez Mo

Sebagai top inner, Agnez mengandalkan Balenciaga X Adidas bra hitam dengan signature Adidas dan Balenciaga pada bagian tengah. Harga item fashion ini mencapai USD 650 atau sekitar Rp9,7 jutaan.

Bra Sport

Agar bagian upper body gak 'kosong', Agnez menambahkan kalung rantai silver berukuran besar. Gaya American style masih jadi andalannya ternyata.

Halaman:
1 2
      
