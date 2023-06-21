5 Potret Marion Jola Pakai Outfit Pink Ketat saat Manggung di Palu, Netizen: Badas!

PENYANYI cantik Marion Jola selalu tak pernah gagal mencuri perhatian. Tak hanya karyanya sebagai penyanyi, tetapi juga gaya penampilannya yang ciamik.

Seperti penampilan penyanyi kelahiran Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) tersebut di unggahan foto terbaru Instagram pribadinya. Perempuan yang akrab disapa Lala tampil manis, elegan dan seksi dengan outfit pink fanta saat manggung di Palu, Sulawesi Tengah.

"Palu yang ngangenin," tulis Lala pada caption unggahan fotonya yang dikutip dari instagram @lalamarionmj, Rabu (21/6/2023).

Seperti apa potret Marion Jola saat manggung di Palu? Berikut 5 potret Marion Jola tampil stunning saat manggung di Palu.

1. OOTD

Marion Jola tampil memesona mengenakan outfit top mini berwarna pink fanta. Dress tersebut memiliki aksen camisole dan outer senada, yang dipadukan Lala dengan tambahan kulot warna putih.

2. Penampilan di panggung

Meliuk saat manggung membawakan beberapa lagu, membuat kesan Marion Jola semakin bercahaya. Kulitnya yang eksotis dan tersorot cahaya bersama outfitnya memberikan kesan mewah dengan tambahan kalung emas putihnya.

3. Aksi panggung

Mikrofon pink fanta yang dijunjung tinggi juga menyuguhkan penonton warna mencolok dari Marion Jola. Bersama band pengiring, Marion menunjuk ke atas dengan mikrofonnya tersebut.