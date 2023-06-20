Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ramalan Zodiak 21 Juni: Aries Jangan Cemas Soal Keberuntungan, Gemini Perubahan Diri Sendiri

Pradita Ananda , Jurnalis-Rabu, 21 Juni 2023 |05:30 WIB
Ramalan Zodiak 21 Juni: Aries Jangan Cemas Soal Keberuntungan, Gemini Perubahan Diri Sendiri
Ilustrasi zodiak, (Foto: Freepik)
A
A
A

BAGAIMANA kata zodiak Anda tentang kehidupanmu hari ini? Melansir New York Post, berikut ramalan zodiak seputar kehidupan umum untuk para pemilik tanda zodiak Aries, Taurus, dan Gemini, seperti diprediksikan ahli astrologi, Sally Brompton.

1. Aries: Beberapa waktu belakangan ini banyak yang datang dengan mudah kepada Anda. Sehingga hari ini jadi bikin para Aries khawatir kalau keberuntungan ini bisa akan segera berakhir. Jangan selalu berpikir negatif, coba tetaplah percaya bahwa hanya hal-hal baik yang akan menghampiri Anda, maka itu yang akan terjadi.

2. Taurus: Anda tidak perlu takut dan selalu mencemaskan hal yang sudah terjadi, jajdi para Taurus tidak perlu terus-terusan melihat ke belakang. Segera singkirkan kebiasaan ini, karena sebentar lagi akan datang masa-masa sibuk.

3. Gemini: Tengah pekan ini orang-orang Gemini sedang memikirkan diri sendiri yang telah berubah dalam beberapa hal, dan mungkin memang begitu. Kuncinya, jangan biarkan hal itu merusak hari ini, yang mana seharusnya bisa jadi hari yang luar biasa. Lagipula Anda telah membuat begitu banyak keuntungan besar akhir-akhir ini sehingga satu atau dua kerugian kecil sebetulnya bukan masalah besar.

(Rizky Pradita Ananda)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/612/3193414/zodiak-1Qkb_large.jpg
Deretan Zodiak yang Diprediksi Bakal Menikah di 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/612/3192174/zodiak-9SH1_large.jpg
5 Zodiak Ini Diprediksi Makin Sial di 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/612/3186759/zodiak-goLk_large.jpg
Zodiak yang Gampang Dekat dengan Orang Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/612/3185353/zodiak-JcSY_large.jpg
4 Zodiak yang Dikenal Impulsif dan Bersikap Spontan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/612/3183719/zodiac-pbCk_large.jpg
5 Karakter Zodiak Scorpio, Orang yang Gigih dan Setia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/612/3180826/zodiak-AnWz_large.jpg
Zodiak yang Cocok dengan Scorpio, Ada Pasanganmu Enggak?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement