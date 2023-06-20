Usung Konsep Karnaval hingga Ada Bioskop, Klinik Gigi Ini Bikin Pasien Betah!

KLINIK gigi yang Instagramble dan viral nih sudah ada di Surabaya, nih. Ya, klinik milik drg. Oktri Manessa atau OMDC pastinya sudah tak asing.

OMDC Surabaya berlokasi di Jalan Dharmahusada No.166, Gubeng, Surabaya. drg Oktri berekspansi dan mengajak masyarakat agar rajin cek kesehatan gigi dan mulut.

"Kami ingin meningkatkan kesadaran masyarakat untuk datang ke dokter gigi minimal 6 bulan sekali dengan menciptakan klinik-klinik berdesain tematik yang berbeda," ujar drg Oktri dalam keterangan resminya.

Yuk kita tur sebentar! Klinik ini bernuansa fuschia yang menjadi ciri khas, hadir dengan tema Karnaval yang menggabungkan fasilitas hiburan, permainan, dan kesehatan dalam satu atap.

Saat berada di dalamnya, Anda akan merasakan pengalaman seakan berada di sebuah karnaval, mulai dari depan klinik yang dibuat menyerupai tenda karnaval yang sangat megah.

Masuk ke area dalam klinik, Anda dapat merasakan pengalaman yang berbeda dan menyenangkan melalui desain interior didominasi oleh nuansa karnaval yang terasa kental di setiap sudutnya.

Seluruh ruangan dibuat seperti sedang berada di berbagai arena karnaval, mulai dari arena pertunjukkan sirkus, sulap, dan arena permainan yang biasa ditemukan di sebuah karnaval.

Lebih seru, di klinik ini ada fasilitas movie theater, playground, game arcade, dan masih banyak lagi. Anak-anak pasti betah dan enggak takut lagi ke dokter gigi!