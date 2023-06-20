Perayaan Midsummer ala Swedia Dimulai 21 Juni, Gimana Keseruannya?

SUDAH nonton film berjudul 'Midsommar' belum? Film yang tayang 2019 itu mengisahkan tentang suatu kelompok di Swedia dengan keunikannya. Kisah thriller dengan visual super estetik ini benar-benar bikin Anda geleng kepala.

Pemandangan alam yang indah, kostum yang cantik, bahkan dekorasi bertabur bunga-bunga bisa menipu Anda. Sebab, di balik itu ada scene psiko yang tak bisa ditebak.

Siapa sangka kalau apa yang terjadi di film 'Midsommar' kurang lebih sama seperti perayaan Midsummer. Tentu, adegan psiko tidak ada di dalamnya.

Ya, orang Swedia punya momen khusus bernama Midsummer yang dirayakan mulai dari 21 Juni setiap tahunnya. Secara spesifik, orang Swedia merayakan Midsummer di tahun ini pada Jumat, 23 Juni 2023.

Di momen itu, para wanita akan tampil cantik lengkap dengan mahkota bunga, sementara prianya tampil gagah bak penguasa wilayah. Rumah serta halaman belakang akan bertabur bunga warna-warni yang cantik.

Bahkan, ada semacam tiang yang ditempatkan di tengah lapang di mana di sana para warga akan menari dan bernyanyi bersama mengitari tiang itu. Tiang pun akan dihias dengan dedaunan dan bunga cantik. So pretty.

Apa yang sebenarnya terjadi di Midsummer atau perayaan festival musim panas ala Swedia ini?

Dijelaskan Perwakilan Kedutaan Besar Swedia untuk Indonesia, Walter Tamm, Midsummer mulai dirayakan pada 21 Juni. Ini adalah salah satu perayaan penting di Swedia.

"Tradisi Midsummer ini menandai datangnya musim panas dan biasanya diadakan pada hari terpanjang dalam setahun," jelas Walter saat ditemui langsung di IKEA Alam Sutera, Tangerang Selatan, Selasa (20/6/2023).

Acara ini secara garis besar adalah 'pesta rakyat' untuk merayakan hasil panen. Makanya, dirayakan dengan berkumpul bersama keluarga atau sahabat sambil menikmati ragam hidangan tradisional ala Swedia.

Midsummer dirayakan juga sebagai simbol kesuburan, itu kenapa ada mahkota bunga di perayaan ini. Selain itu, masyarakat Swedia juga akan berdansa, memasang kembang api, dan tentunya makan bersama yang mana semuanya dilakukan di luar rumah.

"Di Swedia, mulai dari 21 Juni matahari bersinar 24 jam lamanya. Jadi, aktivitas seperti berdansa, bernyanyi, makan dan minum bareng bisa dilakukan di luar rumah," cerita Walter.

Sadar atau tidak, matahari bersinar 24 jam non-stop juga ada di scene film 'Midsommar' dan ternyata itu bukan karangan belaka. Sebab, pada kenyataannya, warga Swedia bisa merasakan hidup dalam kondisi terang seharian.