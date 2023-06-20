Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Kenalan dengan D Star Mommies, Komunitas Parenting Beranggotakan Ibu-Ibu Muda yang Perjuangkan Nasib Perempuan

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Selasa, 20 Juni 2023 |16:31 WIB
Kenalan dengan D Star Mommies, Komunitas Parenting Beranggotakan Ibu-Ibu Muda yang Perjuangkan Nasib Perempuan
Podcast Aksi Nyata Perindo (Foto: YouTube Partai Perindo)
NAMA Dessy Sinambela tak hanya dikenal sebagai seorang selebgram cantik. Di balik parasnya yang memesona, ia ternyata merupakan seorang pendiri komunitas parenting yang beranggotakan para ibu-ibu muda.

Komunitas tersebut bernama D Star Mommies. Komunitas yang kini memiliki sekitar 200 lebih anggota itu sengaja Dessy bentuk untuk para ibu muda modern dari berbagai latar belakang untuk berbagi ilmu dan pengalaman di dunia parenting.

Dessy Pertiwi Sinambela

“Kurang lebih sudah 2 tahun setengah. Kalau kegiatannya jadi tuh di dalamnya ada mostly berbagai ibu muda dengan berbagai background. Ada yang backgroundnya profesional seperti dokter, pengusaha, selebgram, dan bahkan ibu rumah tangga,” tuturnya, dalam Podcast Aksi Nyata, di YouTube Partai Perindo, Jumat, (16/6/2023).

Dengan terjun ke dunia politik bersama Partai Perindo, Dessy lantas mengaku ingin aktif melakukan berbagai kegiatan positif bersama para perempuan lain, khususnya ibu-ibu muda yang tergabung dalam komunitas parenting yang ia dirikan itu.

Menurutnya, komunitas tersebut tak hanya aktif melalukan berbagai kegiatan positif di bidang parenting, namun juga menjadi wadah untuk menampung berbagai jenis cerita dan keluh kesah para ibu-ibu muda sebagai seorang new mom.

Dessy Pertiwi Sinambela

“Tapi memang mostly ibu-ibu muda ya. Karena kita tahu kan ibu muda ini kan yang sangat rentan sekali, mungkin mereka baru memasuki dunia rumah tangga, ngurus anak, terkadang yang tadinya kita masih haha hihi sama temen, tiba-tiba harus punya tanggung jawab yang besar,” tuturnya.

“Nah, ini tuh jadi concern aku banget supaya mereka tuh tidak merasa sendiri menjalani peran sebagai seorang ibu. Itu yang melandasi aku membuat komunitas parenting ini supaya kita tuh bisa saling berbagai insight, berbagi keluh kesah, jadi nggak ngerasa kehilangan teman,” lanjutnya.

Telusuri berita women lainnya
