Perjuangkan Nasib Perempuan, Selebgram Dessy Sinambela Terjun ke Dunia Politik

BANYAK cara untuk ikut berperan dalam hal memperjuangkan nasib perempuan. Salah satunya yakni dengan terjun ke dunia politik. Hal itulah yang dilakukan Selebgram, Dessy Sinambela saat pertama kali memutuskan bergabung ke Partai Perindo.

Menurut Dessy, meskipun ia memiliki kesibukan sebagai seorang ibu rumah tangga, selebgram, hingga enterpreneur, ia mengaku tak merasa terbebani saat memutuskan terjun ke dunia politik, mengingat ia memiliki ketertarikan kepada semua yang ia lakukan.

“Menurut aku kalau kita memang menjalankan sesuatu yang kita interest, kita tuh nggak menjalaninya kayak beban pekerjaan sih. Malah happy,” ujar Dessy, dalam Podcast Aksi Nyata, di YouTube Partai Perindo, Jumat, (16/6/2023).

“Sebelum aku terjun ke dunia politik tuh aku memang interest di bidang pemberdayaan perempuan. Jadi aku sudah 2 tahun itu ingin memberdayakan perempuan dan aku merasa seiring berjalan waktu tuh aku ingin punya cakupan yang lebih luas dalam melakukan aksi pemberdayaan perempuan,” tuturnya lagi.

Meski awalnya tidak terbesit sedikitpun untuk terjun ke dunia politik, Dessy mengaku akhirnya mulai tertarik dengan dunia politik semenjak mengenal Partai Perindo. Terlebih, ia menilai, partai yang diketuai oleh Hary Tanoesoedibjo itu memiliki berbagai aksi nyata untuk memberdayakan perempuan.

“Nah, aku berfikir, awalnya nggak kepikiran politik, tapi setelah aku mengenal Perindo, jadi waktu aku sempet bertukar pikiran dengan temanku, ternyata Perindo punya berbagai aksi nyata salah satunya Kartini Perindo, untuk memberdayakan wanita,” ungkapnya.

“Nah disitulah awal mulanya aku tertarik untuk terjun ke politik. Berarti aku bisa lebih banyak lagi nih yang aku cakup,” imbuhnya.