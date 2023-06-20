Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Beli Barang Elektronik di AladinMall Bisa Dapat Potongan Harga Langsung + Gratis Ongkir! Checkout di Sini

Tim Okezone , Jurnalis-Selasa, 20 Juni 2023 |12:21 WIB
Beli Barang Elektronik di AladinMall Bisa Dapat Potongan Harga Langsung + Gratis Ongkir! Checkout di Sini
AladinMall by Mister Aladin (Foto: Mister Aladin)
A
A
A

Lagi cari barang elektronik tapi bujet belum cukup? Mau nunggu gajian tapi juga masih lama? Ini saatnya Anda browsing Electronic City Official Store yang ada di AladinMall buat dapetin Electronic Mid Year Festival!

Selama periode Electronic Mid Year Festival ini, Anda bisa mendapatkan potongan langsung senilai Rp50.000 dari official store Electronic City dengan Kode Voucher ECIAM50K. Diskon ini berlaku untuk minimal pembelian Rp1.000.000.

Selain bisa dapat potongan harga secara langsung, belanja di AladinMall juga bisa dapat gratis ongkos kirim (ongkir) tanpa batas. Makanya, buruan deh checkout produk incaran Anda sebelum promonya berakhir!

Rekomendasi produk yang wajib dibeli di AladinMall

Xiaomi A2 32 Inch LED Android TV - L32M7

      
