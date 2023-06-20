Gemasnya Jan Ethes Acungkan Jempol saat Digandeng Kiper Argentina, Gibran: Malah Nyasar

JAN Ethes cucu Presiden Joko Widodo (Jokowi) terlihat digandeng Kiper Argentina, Emiliano Martinez. Kehebohan itu langsung menjadi cuitan sang ayah yakni Gibran Rakabuming yang menyebut Jan Ethes nyasar.

"Malah nyasar sama Martinez," tulis cuitan Gibran Rakabuming, dikutip dari akun Twitter @gibran_tweet, Selasa (20/6/2023).

Lucunya, wajah Jan Ethes menengok ke kanan dan kiri melihat bocah lainnya yang juga menggandeng pemain Tim Nasional Argentina. Melalui cuitan Twitter, Gibran menampilkan foto televisi ada Jan Ethes.

Bukan hanya Gibran Rakabuming, akun fans ibu Iriana juga mengunggah adanya Emiliano Martinez menggandeng Jan Ethes. Bahkan, akun fans tersebut mengatakan jika hal ini menjadikan rahasia kemenangan Argentina atas Indonesia.

Tak tahu secara pasti apakah kiper Argentina tersebut menyadari anak yang digandengnya itu cucu Presiden Jokowi. Jan Ethes memberikan gaya jempol andalan bapak-bapak saat digandeng oleh Emiliano Martinez.