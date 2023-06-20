Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Gemasnya Jan Ethes Acungkan Jempol saat Digandeng Kiper Argentina, Gibran: Malah Nyasar

Sri Lestari Rahayuningtyas , Jurnalis-Selasa, 20 Juni 2023 |11:05 WIB
Gemasnya Jan Ethes Acungkan Jempol saat Digandeng Kiper Argentina, Gibran: Malah Nyasar
Jan Ethes Digandeng Kiper Argentina (Foto: Instagram/@ibunegara.ri1)
A
A
A

JAN Ethes cucu Presiden Joko Widodo (Jokowi) terlihat digandeng Kiper Argentina, Emiliano Martinez. Kehebohan itu langsung menjadi cuitan sang ayah yakni Gibran Rakabuming yang menyebut Jan Ethes nyasar.

"Malah nyasar sama Martinez," tulis cuitan Gibran Rakabuming, dikutip dari akun Twitter @gibran_tweet, Selasa (20/6/2023).

Jan Ethes Digandeng Kiper Argentina

Lucunya, wajah Jan Ethes menengok ke kanan dan kiri melihat bocah lainnya yang juga menggandeng pemain Tim Nasional Argentina. Melalui cuitan Twitter, Gibran menampilkan foto televisi ada Jan Ethes.

Bukan hanya Gibran Rakabuming, akun fans ibu Iriana juga mengunggah adanya Emiliano Martinez menggandeng Jan Ethes. Bahkan, akun fans tersebut mengatakan jika hal ini menjadikan rahasia kemenangan Argentina atas Indonesia.

Jan Ethes Digandeng Kiper Argentina

Tak tahu secara pasti apakah kiper Argentina tersebut menyadari anak yang digandengnya itu cucu Presiden Jokowi. Jan Ethes memberikan gaya jempol andalan bapak-bapak saat digandeng oleh Emiliano Martinez.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
