Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Peristiwa 20 Juni: Hari Yogurt Plain, Begini Sejarahnya

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Selasa, 20 Juni 2023 |06:16 WIB
Peristiwa 20 Juni: Hari Yogurt Plain, Begini Sejarahnya
Yogurt (Foto: Medicalnewstoday)
A
A
A

ADA peristiwa apa di 20 Juni? Tanggal 20 Juni kerap diperingati sebagai Hari Yogurt Plain. Faktanya, di balik peringatan setiap tahun ini, ternyata yogurt telah dikonsumsi manusia sejak ribuan tahun lalu lho!

Lantas, bagaimana sih sejarah pertama kali plain yogurt ditemukan? Berikut ulasannya, dikutip dari beberapa sumber, Selasa (20/6/2023).

Para ahli berpendapat bahwa plain yogurt pertama kali ditemukan di Mesopotamia sekitar 5.000 hingga 10.000 tahun lalu.

Yogurt Plain

Makanan kuno ini ternyata dulunya banyak dikonsumsi di kawasan Asia, Eropa, dan Timur Tengah.

Pasalnya, di masa itu, hampir setiap negara di kawasan itu memelihara hewan penghasil susu sehingga budaya membuat yoghurt pun sudah ada sejak dahulu kala. 

Bahkan, di zaman India kuno, kombinasi yogurt dan madu kerap disebut "makanan para dewa".

Lalu, orang Persia percaya bahwa kesuburan dan umur panjang Abraham, yakni nenek moyang dari bangsa Israel, didapatkan berkat manfaat dari mengonsumsi yogurt secara teratur.

Yogurt juga merupakan makanan terkenal di zaman kekaisaran Yunani dan Romawi, serta telah memainkan peran utama dalam masakan Mediterania sejak 800 sebelum masehi.

Sederhananya, yogurt adalah salah satu makanan yang menolak ketinggalan zaman. Bahkan sosok sebengis pendiri Kekaisaran Mongol seperti Jenghis Khan, ternyata merupakan salah satu penggemar yogurt.

Ia percaya keberanian luar biasa para prajuritnya adalah karena kebiasaan mereka mengonsumsi yogurt.

Pada akhir abad ke-20, bentuk yoghurt menjadi kian menawan. Pengusaha H. P. Hood memperkenalkan yogurt beku pada tahun 1970-an, yang saat itu dikenal sebagai 'frogurt' alias frozen yoghurt.

Jenis yogurt ini disajikan sebagai makanan penutup dengan sajian lembut dan rasanya sangat mirip es krim.

Salah satu lerusahaan es krim, Country's Best Yogurt saat itu lantas mulai melirik makanan pencuci mulut yang sedang naik daun ini.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/30/298/2874120/kaya-nutrisi-ini-7-manfaat-yogurt-bagi-kesehatan-sS6nx1mIB7.jpg
Kaya Nutrisi, Ini 7 Manfaat Yogurt bagi Kesehatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/02/17/298/2766862/tak-cuma-untuk-pecernaan-rajin-konsumsi-yogurt-baik-bagi-kulit-loh-Y3shXbOxL4.jpg
Tak Cuma untuk Pecernaan Rajin Konsumsi Yogurt Baik bagi Kulit Loh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/11/18/298/2710195/bener-gak-sih-penderita-gerd-tak-boleh-makan-yoghurt-LLm9AEVzeo.jpg
Bener Gak Sih Penderita GERD Tak Boleh Makan Yoghurt
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/04/18/298/2581087/mencicip-dadiah-olahan-yogurt-dengan-kearifan-lokal-suamtera-barat-9BPGJhTYh2.jpg
Mencicip Dadiah, Olahan Yogurt dengan Kearifan Lokal Suamtera Barat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/05/06/298/2406747/manfaat-yogurt-untuk-kesehatan-salah-satunya-merawat-gigi-jucJV76NmZ.jpg
Manfaat Yogurt untuk Kesehatan, Salah Satunya Merawat Gigi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/04/21/298/2398370/5-manfaat-yogurt-untuk-kesehatan-OxwCWj74hy.jpg
5 Manfaat Yogurt untuk Kesehatan
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement