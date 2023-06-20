Peristiwa 20 Juni: Hari Yogurt Plain, Begini Sejarahnya

ADA peristiwa apa di 20 Juni? Tanggal 20 Juni kerap diperingati sebagai Hari Yogurt Plain. Faktanya, di balik peringatan setiap tahun ini, ternyata yogurt telah dikonsumsi manusia sejak ribuan tahun lalu lho!

Lantas, bagaimana sih sejarah pertama kali plain yogurt ditemukan? Berikut ulasannya, dikutip dari beberapa sumber, Selasa (20/6/2023).

Para ahli berpendapat bahwa plain yogurt pertama kali ditemukan di Mesopotamia sekitar 5.000 hingga 10.000 tahun lalu.

Makanan kuno ini ternyata dulunya banyak dikonsumsi di kawasan Asia, Eropa, dan Timur Tengah.

Pasalnya, di masa itu, hampir setiap negara di kawasan itu memelihara hewan penghasil susu sehingga budaya membuat yoghurt pun sudah ada sejak dahulu kala.

Bahkan, di zaman India kuno, kombinasi yogurt dan madu kerap disebut "makanan para dewa".

Lalu, orang Persia percaya bahwa kesuburan dan umur panjang Abraham, yakni nenek moyang dari bangsa Israel, didapatkan berkat manfaat dari mengonsumsi yogurt secara teratur.

Yogurt juga merupakan makanan terkenal di zaman kekaisaran Yunani dan Romawi, serta telah memainkan peran utama dalam masakan Mediterania sejak 800 sebelum masehi.

Sederhananya, yogurt adalah salah satu makanan yang menolak ketinggalan zaman. Bahkan sosok sebengis pendiri Kekaisaran Mongol seperti Jenghis Khan, ternyata merupakan salah satu penggemar yogurt.

Ia percaya keberanian luar biasa para prajuritnya adalah karena kebiasaan mereka mengonsumsi yogurt.

Pada akhir abad ke-20, bentuk yoghurt menjadi kian menawan. Pengusaha H. P. Hood memperkenalkan yogurt beku pada tahun 1970-an, yang saat itu dikenal sebagai 'frogurt' alias frozen yoghurt.

Jenis yogurt ini disajikan sebagai makanan penutup dengan sajian lembut dan rasanya sangat mirip es krim.

Salah satu lerusahaan es krim, Country's Best Yogurt saat itu lantas mulai melirik makanan pencuci mulut yang sedang naik daun ini.