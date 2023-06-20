Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

6 Gaya Rambut Sebahu yang Paling Cocok untuk Wanita Berwajah Bulat

Nadila Qoonita , Jurnalis-Rabu, 21 Juni 2023 |06:00 WIB
6 Gaya Rambut Sebahu yang Paling Cocok untuk Wanita Berwajah Bulat
Gaya Rambut Sebahu yang Cocok untuk Wanita Wajah Bulat (Foto: Therighthairstyles)
A
A
A

RAMBUT sebahu adalah pilihan yang sempurna untuk wanita pemilik wajah bulat. Karena panjang dari rambut sebahu dapat membuat pipi terlihat tirus bagi wanita pemilik wajah bulat. 

Selain itu, gaya rambut sebahu juga memberikan tampilan yang fresh dan stylish. Penampilan yang semakin cantik akan mencuri perhatian orang-orang di sekitar. 

Berikut enam gaya rambut sebahu yang paling cocok untuk wanita pemilik wajah bulat dikutip dari situs Therighthairstyles, Rabu (21/6/2023). 

1. Short Angled Bob

Gaya Rambut Sebahu untuk Wanita Wajah Bulat

Bob potongan pendek dengan sudut tajam adalah gaya rambut sebahu yang sempurna untuk wanita dengan wajah bulat. Potongan pendek ini memberikan dimensi pada rambut dan menampilkan garis runcing di sekitar wajah, memberikan tampilan yang lebih tirus dan terdefinisi.

2. Wavy Blunt Bob for a Round Face

Gaya Rambut Sebahu untuk Wanita Wajah Bulat

Bob rambut sebahu dengan ujung rata dan gaya bergelombang adalah pilihan yang bagus untuk wanita dengan wajah bulat. Gaya ini memberikan tampilan yang lembut dan feminim, sementara gelombang-gelombangnya membantu memanjangkan dan merampingkan tampilan wajah bulat.

3. Deep Side-Parted Lob

Gaya Rambut Sebahu untuk Wanita Wajah Bulat

Lob (long bob) dengan bagian rambut yang dalam di samping adalah gaya rambut sebahu yang cocok untuk wanita dengan wajah bulat. Dengan membagi rambut di sisi yang dalam, Anda bisa menciptakan ilusi visual wajah yang lebih panjang dan lebih tirus.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/194/3181859/rambut-0ypz_large.jpg
5 Gaya yang Cocok Buat Rambut Tipis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/12/194/3121732/penyebab_dan_sejarah_panjang_gaya_rambut_bob_yang_kembali_viral_dan_hits_di_2025-8Lq6_large.jpg
Penyebab dan Sejarah Panjang Gaya Rambut Bob yang Kembali Viral dan Hits di 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/611/3023188/potret-gaya-rambut-terbaru-raffi-ahmad-di-tengah-ibadah-haji-yWFq3ehX1J.jpg
Potret Gaya Rambut Terbaru Raffi Ahmad di Tengah Ibadah Haji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/11/611/3020265/potret-rihanna-natural-tanpa-wig-pede-pamer-rambut-ikal-asli-D1HYBsIsBs.jpg
Potret Rihanna Natural Tanpa Wig, Pede Pamer Rambut Ikal Asli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/02/611/3016363/wig-terbuat-dari-rambut-orang-meninggal-mitos-atau-fakta-Y7ViSwuOvl.jpeg
Wig Terbuat dari Rambut Orang Meninggal, Mitos atau Fakta?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/28/611/3001609/betah-punya-rambut-lurus-panjang-ariel-tatum-identitas-diri-aku-kt6vIwomiB.jpg
Betah Punya Rambut Lurus Panjang, Ariel Tatum: Identitas Diri Aku
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement