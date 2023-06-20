6 Gaya Rambut Sebahu yang Paling Cocok untuk Wanita Berwajah Bulat

RAMBUT sebahu adalah pilihan yang sempurna untuk wanita pemilik wajah bulat. Karena panjang dari rambut sebahu dapat membuat pipi terlihat tirus bagi wanita pemilik wajah bulat.

Selain itu, gaya rambut sebahu juga memberikan tampilan yang fresh dan stylish. Penampilan yang semakin cantik akan mencuri perhatian orang-orang di sekitar.

Berikut enam gaya rambut sebahu yang paling cocok untuk wanita pemilik wajah bulat dikutip dari situs Therighthairstyles, Rabu (21/6/2023).

1. Short Angled Bob





Bob potongan pendek dengan sudut tajam adalah gaya rambut sebahu yang sempurna untuk wanita dengan wajah bulat. Potongan pendek ini memberikan dimensi pada rambut dan menampilkan garis runcing di sekitar wajah, memberikan tampilan yang lebih tirus dan terdefinisi.

2. Wavy Blunt Bob for a Round Face





Bob rambut sebahu dengan ujung rata dan gaya bergelombang adalah pilihan yang bagus untuk wanita dengan wajah bulat. Gaya ini memberikan tampilan yang lembut dan feminim, sementara gelombang-gelombangnya membantu memanjangkan dan merampingkan tampilan wajah bulat.

3. Deep Side-Parted Lob





Lob (long bob) dengan bagian rambut yang dalam di samping adalah gaya rambut sebahu yang cocok untuk wanita dengan wajah bulat. Dengan membagi rambut di sisi yang dalam, Anda bisa menciptakan ilusi visual wajah yang lebih panjang dan lebih tirus.