HOME WOMEN TRAVEL

Usai Kalahkan Indonesia, Pemain Argentina Nicolas Tagliafico Liburan ke Pulau Komodo

Novie Fauziah , Jurnalis-Selasa, 20 Juni 2023 |21:36 WIB
Usai Kalahkan Indonesia, Pemain Argentina Nicolas Tagliafico Liburan ke Pulau Komodo
Nicolas Tagliafico di Pulau Komodo. (Instagram @tagliafico3)
A
A
A

PEMAIN Argentina Nicolas Tagliafico menyempatkan diri liburan ke Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur (NTT) usai bertanding melawan timnas Indonesia pada FIFA Matchday di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta.

Pertandingan yang berlangsung pada Senin 19 Juni 2023 malam tadi berakhir dengan kekalahan Indonesia. Skornya 0-2. Gol tim Argentina masing-masing dicetak oleh Leandro Paredes menit ke-38 dan Cristian Romero menit ke-56.

 BACA JUGA:

Nicolas Tagliafico mengunggah foto liburannya di Pulau Komodo ke story akun Instagramnya @tagliafico3. Bek kiri yang membela klub Ligue 1, Lyon itu tak menulis keterangannya. Dia hanya menyematkan tanda lokasi bertulis 'KOMODO ISLAND' di storynya.

 Ilustrasi

Nicolas Tagliafico

Dalam unggahan tersebut terlihat, Nicolas Tagliafico terlihat duduk santainya di atas perahu sambil melihat pemandangan Pulau Komodo yang memesona. Langit tampak cerah, laut biru, dan latar belakang foto adalah pegunungan tandus.

 BACA JUGA:

Outfit yang dikenakan oleh Tagliafico juga sangat simpel. Ia mengenakan kemeja dan celana pendek bewarna beige. Ditambah dengan kacamata gradasi hitam coklat sebagai aksesoris pendukungnya.

Tak hanya itu saja, di slide berikutnya Tagliafico juga mengambil momen saat senja tiba di kawasan Pulau Komodo, NTT. Dalam unggahannya itu terlihat langit bewarna oranye mulai memudar cahayanya, kawanan burung-burung yang terbang beriringan, serta kapal-kapal pesiar tengah berdiam diri di tengah-tengah perairan.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita women lainnya
