8 Oleh-Oleh Unik Khas Maldives Paling Diburu Wisatawan, Yuk Diborong!

8 OLEH-OLEH khas Maldives ini paling populer dan patut dibawa pulang. 'Negeri Surga yang Tertinggal' termasuk salah satu destinasi wisata menarik benua Asia Selatan.

Seluruh dunia mengetahui Maldives terkenal dengan pantainya yang indah. Kepulauan Maldives menawarkan suasana liburan menyenangkan. Pemandangan menakjubkan Maldives memanjakan mata.

Saat berkunjung ke Maldives sempatkan membeli oleh-oleh untuk orang terkasih. Berbagai makanan laut serta kerajinan tangan lokal akan mengingatkan akan kehangatan negeri itu.

Berikut Okezone rangkumkan 8 oleh-oleh khas Maldives paling populer, cocok buat diborong;

1. Produk ikan kemasan

Produk ikan olahan Maldives sangat terkenal di kalangan wisatawan. Tak sedikit wisatawan yang datang untuk berburu ikan dalam bentuk vakum atau kalengan.

Wisatawan dapat membawa berbagai jenis ikan dalam bentuk filler tanpa khawatir rusak. Beberapa olahan ikan seperti ikan asap, ikan kering cincang, dan ikan acar dapat dapat bertahan berbulan-bulan.

2. Tikar anyaman

Banyak barang populer buatan lokal tersedia di Maldives salah satunya tikar anyaman. Produk buatan tangan masyarakat Maldives ini sudah merambah ke seluruh dunia.

Tikar anyaman mengingatkan pada nuansa pantai tropis Maldives. Wisatawan dapat menemukan tikar anyaman di sepanjang toko dekat pantai.

3. Dhonis

Wisata tentu tidak asing dengan miniatur kapal ukiran atau dhonis. Orang Maldives membuat dhoni sebagai oleh-oleh untuk orang terkasih.

Banyak miniatur yang menggemaskan dengan detail rumit dapat ditemukan di banyak toko seni dan souvenir di Mldives.