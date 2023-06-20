6 Cara Efektif Upgrade Tiket Business Class, Silakan Dicoba!

PESAWAT masih menjadi salah satu transportasi umum favorit masyarakat yang ingin bepergian dari satu daerah ke daerah lain.

Biasanya, pesawat memiliki beberapa kelas seperti ekonomi, bisnis, hingga first class yang bisa dipilih oleh calon penumpang.

Lantas, apakah memungkinkan untuk upgrade tiket kelas bisnis? Ada beberapa cara efektif jika Anda ingin melakukan hal tersebut.

Berikut Okezone sajikan 6 cara efektif upgrade tiket business class yang bisa dicoba;

1. Datang lebih awal

Datang lebih awal untuk penerbangan Anda bisa jadi cara efektif jika ingin upgrade tiket bisnis. Mengutip dari Skyscanner, penerbangan Anda mungkin memiliki satu atau tempat tersedia, sehingga jangan sampai lengah memanfaatkan peluang Anda bisa mengantongi upgrade tiket kelas bisnis.

Caranya, Anda bisa melakukan check-in berjam-jam sebelum jadwal keberangkatan. Hal ini membuka kesempatan lebih banyak untuk Anda bisa upgrade tiket kelas bisnis.

2. Rajin cek email

Jika Anda adalah penumpang setia sebuah maskapai penerbangan, coba cek email Anda hingga menuju waktu keberangkatan. Kemungkinan, Anda mendapat pesan dari maskapai berisi penawaran upgrade tiket kelas bisnis dengan harga murah.

Seseorang pelanggan maskapai Air France menceritakan bagaimana dirinya menyesal telah melewatkan kesempatan penawaran upgrade tiket ini lantaran tidak memeriksa email.

“Saya sudah dua kali melewatkan ini karena saya tidak memeriksa email saya cukup dekat dengan keberangkatan. Suatu kali, saya bahkan menelepon maskapai untuk menanyakan apakah mereka memiliki kesepakatan, dan mereka mengatakan tidak! Jadi, terus periksa email Anda bahkan hingga beberapa jam sebelum Anda terbang," kata dia melansir Skyscanner.