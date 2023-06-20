Simak Tips Traveling Praktis ala Google, Bikin Liburan Jadi Lebih Menyenangkan

BAGI Anda yang menginginkan penawaran terbaik untuk penerbangan dari Indonesia bisa memeriksa harga tiket menuju wilayah tujuan empat hingga enam bulan sebelum keberangkatan.

Pasalnya, harga rata-rata mencapai titik terendah 149 hari sebelum waktu berangkat, menurut riwayat data harga Google Flights atau Google Penerbangan.

Communication Manager Google Indonesia, Feliciana Wienathan menerangkan, Google Flights dapat membantu orang-orang melacak harga untuk tanggal tertentu antara dua kota.

Menurut dia, orang-orang hanya perlu menelusuri tujuan mereka dan mengaktifkan fitur ini. Pihak Google nantinya mengirimkan email jika harga turun drastis untuk tanggal tersebut.

"Mungkin ada suatu tempat yang sudah lama Anda ingin kunjungi dan Anda hanya mencari penawaran terbaik saja. Pada prinsipnya, Anda memang sebaiknya selalu merencanakan dan memesan perjalanan Anda lebih awal," ungkap Feliciana, seperti dikutip dari ANTARA.

Selanjutnya, mereka yang akan melancong disarankan mencoba dulu menjelajahi secara virtual lokasi yang dituju. Orang-orang bisa memanfaatkan Street View di Google Maps.

Menurut Google, dengan setidaknya 220 miliar gambar dari 100 lebih negara dan wilayah, Street View memiliki koleksi dari sebagian besar tempat yang ingin dikunjungi.

Kemudian, saat ingin memutuskan di mana akan menginap, calon pelancong bisa mencari hotel di Google atau langsung membuka google.com/travel.

Hadirnya layer baru untuk minat di Maps, seseorang dapat secara cepat melihat area mana yang memiliki pilihan paling banyak untuk bersantap, berbelanja, atau jalan-jalan.