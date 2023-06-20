Takut Dioperasi, Pria Demak Minta Damkar Lepaskan Cincin Di Alat Vital!

KEJADIAN unik, seorang pria berinisial NS asal Mranggen RT2/RW2, Kabupaten Demak mendapat pertolongan dari Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang, karena alat kelaminnya bengkak gegara terjepit cincin, Senin (19/6/2023).

NS dibawa oleh keluarganya Kusmiyati ke Pos Damkar Semarang Barat. Petugas kemudian memberinya pertolongan, cincin yang melingkar itu kemudian dipotong menggunakan gerinda mesin. Saat tim memberikan pertolongan, petugas terus menyiramnya dengan air. NS saat itu mengenakan sarung. Tak lama, akhirnya petugas bisa menolong NS.

"Perkiraan (usianya) di atas 40 tahun," kata Komandan Tim 3 Rescue Damkar Semarang, Abdul Rohman.

Proses melepas cincin monel itu sekira 30 menit. Cincin itu sudah berada di pangkal alat kelamin.

