Mengalami Nyeri Perut Saat Menstruasi, Simak 5 Cara Mengatasinya!

MENGALAMI nyeri perut saat menstruasi rasanya tida nyaman di tubuh. Ini bikin aktivitas maupun kerja jadi terganggu.

Memang tak semua wanita merasakan kram perut saat menstruasi. Namun kebanyakan wanita merasakannya.

Kram perut membuat perut terasa panas, nyeri, pedih, hingga sampai lemas. Ini membuat badan tak nyaman, begitu pula dengan suasana hati Anda.

Melansir Bebeautiful, kram terjadi karena otot-otot rahim Anda berkontraksi untuk melepaskan lapisan yang terbentuk. Jadi, saat otot-otot ini bekerja, Anda mungkin mengalami kram yang menyakitkan.

Umumnya, kram perut yang ringan dapat diobati dengan pengobatan rumahan. berikut beberapa cara yang bisa Anda coba untuk meredakan kram perut saat menstruasi.

1. Pijat dengan minyak esensial

Melakukan pemijatan dengan minyak esensial aromatik adalah obat kram perut yang bagus untuk menghilangkan rasa sakit. Terapi pijat untuk menstruasi melibatkan penekanan titik-titik tertentu di perut, samping, dan punggung Anda. Selalu encerkan minyak esensial sebelum memakainya.

2. Yoga

Yoga merupakan latihan ringan yang berfungsi sebagai obat kram menstruasi yang efektif. Beberapa pose yoga yang harus Anda coba untuk meredakan kram adalah baddha konasana, balasana, bharadvaja, dan viparita karani. Jangan melakukan pose terbalik, karena dapat mengganggu aliran darah Anda.

BACA JUGA:

3. Gunakan bantal pemanas

Rahim adalah otot, jadi tenangkan seperti Anda menenangkan otot lain dengan memberikannya sesuatu yang hangat. Menggunakan bantal pemanas atau botol air panas adalah obat kram menstruasi yang bermanfaat, dan penelitian juga mendukung klaim ini.

Ini membantu meringankan rasa sakit yang disebabkan oleh kram. Jika Anda tidak memiliki bantal pemanas, Anda bisa menggunakan handuk panas. Jika mau, Anda juga bisa membuat bantal pemanas sendiri.

BACA JUGA: