4 Cara Mengatasi Karang Gigi, Salah Satunya Scalling!

TERNYATA karang gigi membuat gigi lebih kuning dan kurang bercahaya. Karang gigi parah biasanya akibat sering merokok dan bisa mengganggu penampilan gigi. Bukan hanya mengganggu penampilan, plak ataupun karang gigi bisa menyebabkan gusi Anda meradang.

Jika tidak dibersihkan dengan baik jadi sarang bakteri. Berikut cara membersihkannya karang gigi, apa saja?

1. Sikat gigi secara teratur

Secara alami umumnya dilakukan yaitu sikat gigi secara teratur. Terutama untuk karang gigi yang masih berwarna putih.

Para ahli menganjurkan setiap orang menyikat gigi sebanyak dua kali sehari, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Supaya benar-benar bersih, sikatlah gigi Anda selama dua menit.

2. Gunakan lemon

Menggunakan Jus Lemon sebagai perawatan gigi berkarang dapat membantu mengikis/mengurangi perlahan karang gigi. Caranya dengan mencelupkan sikat gigi ke jus lemon dan gosok gigi Anda.

Diamkan selama 1 menit sebelum dibilas. Perlu diingat tidak melakukannya terlalu sering, karena asam lemon dapat menyebabkan erosi gigi.

