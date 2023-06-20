Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Terapi 3 Tahun Sukses Bikin Putri Ariani Mampu Tersenyum Manis

Kevi Laras , Jurnalis-Selasa, 20 Juni 2023 |12:27 WIB
Terapi 3 Tahun Sukses Bikin Putri Ariani Mampu Tersenyum Manis
Putri Ariani (Foto: Youtube)
A
A
A

PUTRI Ariani kini terkenal karena memiliki kualitas suara yang bagus bahkan dijuluki seperti 'malaikat'. Ternyata menyimpan ia diberi terapi atau treatment untuk menghantarkan dirinya sukses hingga saat ini. Nah, salah satunya terapi belajar tersenyum dengan baik.

Hal ini Putri sampaikan kepada Zaskia Sungkar, di mana ia ditanya bagaimana bisa memiliki hati yang baik dan bisa punya semangat buat dirinya sukses.

"Gimana sih cara Putri bisa punya hati luar biasa dan spirit atau semangat terus?," tanya Zaskia dalam YouTubenya The Sungkar, dikutip Selasa (20/6/2023).

Putri pun menjawab saat kecil dirinya telah dilatih. Ibu dan ayah Putri ternyata melakukan terapi kepada putrinya. Mereka memberi terapi agar Putri bisa tersenyum. Terapi itu berlangsung selama 3 tahun karena ia kala itu tak mampu tersenyum.

Putri juga suka menekan bagian matanya yang buta. Namun dilarang kedua orangtuanya, juga diberikan kacamata. Sebab efeknya bisa membuat bagian matanya lebih masuk ke dalam jika sering ditekan.

"Kalau kata mamah sih kayak latihan militer, karena mamahkan orang Sumatera jadi kalau ngomong kayak berantem dan keras tapi hatinya lembut," jawab Putri.

 BACA JUGA:

Selain itu, latihan senyum dari kedua orangtuanya, dikatakan Putri sampai diukur. Sebab dirinya memang kesulitan untuk tersenyum saat usianya masih kecil.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita women lainnya
