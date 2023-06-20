9 Cara Menghilangkan Mual Saat Asam Lambung Naik, Salah Satunya Batasi Konsumsi Susu!

PENYAKIT asam lambung seperti maag dan GERD merupakan gangguan pencernaan yang ditandai dengan naiknya asam lambung ke kerongkongan. Hal ini membuat perut terasa tak nyaman, dan mual.

Jika kamu mengalami mual akibat asam lambung naik, maka harus diatasi segera. Jangan sampai dibiarkan saja.

Dikutip dari Siloamhospitals, berikut ini sejumlah cara untuk menghilangkan mual saat asam lambung naik,

1. Minum Air Putih yang Cukup

Pertama adalah minum air putih yang cukup. Sebab dehidrasi atau kekurangan cairan bisa memperburuk kondisi seseorang yang sedang mengalami mual akibat asam lambung naik. Selain itu, minum air putih yang cukup juga mampu menetralkan kadar asam dalam lambung sehingga mampu meredakan gejala maag.

2. Jangan Berbaring Usai Makan

Supaya asam lambung tidak naik berikutnya adalah menghindari kebiasaan berbaring atau tidur setelah makan. Berbaring setelah makan diketahui dapat memperburuk rasa mual karena menyebabkan asam lambung naik menuju kerongkongan. Karena itu, setelah makan, ada baiknya Anda memberi jeda waktu selama 2–3 jam jika ingin berbaring atau tidur.

3. Membatasi Konsumsi Susu Terlebih Dahulu

Bila maag sedang kambuh, Anda disarankan untuk membatasi konsumsi susu dan produk olahannya terlebih dahulu. Pasalnya, susu memiliki kandungan yang dapat meningkatkan kadar asam lambung sehingga turut memperburuk gejala maag, seperti mual, nyeri pada ulu hati, hingga heartburn.

4. Menghindari Minuman Beralkohol dan Berkafein

Salah satu minuman yang perlu dihindari untuk mengurangi mual saat asam lambung naik adalah minuman beralkohol. Mengonsumsi minuman beralkohol dapat merangsang asam lambung naik sehingga turut memperparah rasa mual.

Selain minuman beralkohol, konsumsi minuman yang mengandung kafein secara berlebihan juga dapat mengiritasi lapisan dinding lambung. Karena itu, penting pula untuk membatasi konsumsi minuman berkafein seperti kopi sebagai cara menghilangkan mual saat asam lambung naik.

5. Makan Perlahan

Mengunyah makanan secara perlahan. Hal ini diketahui dapat mencegah produksi gas berlebih di dalam saluran pencernaan yang dapat memperparah gejala maag. Selain itu, mengunyah makanan secara perlahan juga turut mempermudah sistem pencernaan dalam mengolah dan mencerna makanan.

