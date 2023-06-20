Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

9 Cara Menghilangkan Mual Saat Asam Lambung Naik, Salah Satunya Batasi Konsumsi Susu!

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Selasa, 20 Juni 2023 |00:28 WIB
9 Cara Menghilangkan Mual Saat Asam Lambung Naik, Salah Satunya Batasi Konsumsi Susu!
Batasi susu (Foto: Thought co)
A
A
A

PENYAKIT asam lambung seperti maag dan GERD merupakan gangguan pencernaan yang ditandai dengan naiknya asam lambung ke kerongkongan. Hal ini membuat perut terasa tak nyaman, dan mual.

Jika kamu mengalami mual akibat asam lambung naik, maka harus diatasi segera. Jangan sampai dibiarkan saja.

Dikutip dari Siloamhospitals, berikut ini sejumlah cara untuk menghilangkan mual saat asam lambung naik,

air putih

1. Minum Air Putih yang Cukup

Pertama adalah minum air putih yang cukup. Sebab dehidrasi atau kekurangan cairan bisa memperburuk kondisi seseorang yang sedang mengalami mual akibat asam lambung naik. Selain itu, minum air putih yang cukup juga mampu menetralkan kadar asam dalam lambung sehingga mampu meredakan gejala maag.

2. Jangan Berbaring Usai Makan

Supaya asam lambung tidak naik berikutnya adalah menghindari kebiasaan berbaring atau tidur setelah makan. Berbaring setelah makan diketahui dapat memperburuk rasa mual karena menyebabkan asam lambung naik menuju kerongkongan. Karena itu, setelah makan, ada baiknya Anda memberi jeda waktu selama 2–3 jam jika ingin berbaring atau tidur.

3. Membatasi Konsumsi Susu Terlebih Dahulu

Bila maag sedang kambuh, Anda disarankan untuk membatasi konsumsi susu dan produk olahannya terlebih dahulu. Pasalnya, susu memiliki kandungan yang dapat meningkatkan kadar asam lambung sehingga turut memperburuk gejala maag, seperti mual, nyeri pada ulu hati, hingga heartburn.

4. Menghindari Minuman Beralkohol dan Berkafein

Salah satu minuman yang perlu dihindari untuk mengurangi mual saat asam lambung naik adalah minuman beralkohol. Mengonsumsi minuman beralkohol dapat merangsang asam lambung naik sehingga turut memperparah rasa mual.

Selain minuman beralkohol, konsumsi minuman yang mengandung kafein secara berlebihan juga dapat mengiritasi lapisan dinding lambung. Karena itu, penting pula untuk membatasi konsumsi minuman berkafein seperti kopi sebagai cara menghilangkan mual saat asam lambung naik.

 BACA JUGA:

5. Makan Perlahan

Mengunyah makanan secara perlahan. Hal ini diketahui dapat mencegah produksi gas berlebih di dalam saluran pencernaan yang dapat memperparah gejala maag. Selain itu, mengunyah makanan secara perlahan juga turut mempermudah sistem pencernaan dalam mengolah dan mencerna makanan.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/298/3185352//almond-mJB0_large.jpg
6 Camilan yang Baik untuk Penderita Asam Lambung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/09/612/3137730//cara_mengatasi_asam_lambung_naik-ez8i_large.jpeg
Aktivitas Terganggu Akibat Asam Lambung Naik, Bagaimana Cara Mengatasinya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/10/612/3121060//kisah_perempuan_di_kendal_hilang_suara_sampai_operasi_pita_suara_gegara_asam_lambung_naik_kok_bisa-jgZJ_large.jpg
Kisah Perempuan di Kendal Hilang Suara Sampai Operasi Pita Suara Gegara Asam Lambung Naik, Kok Bisa?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement