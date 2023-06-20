10 Tempat Wisata Ramah Anak di Malang Raya, Pas buat Liburan Sekolah

MALANG merupakan destinasi wisata terfavorit di Jawa Timur. Ada beragam objek wisata menarik yang tersebar di Malang Raya, termasuk tempat iburan ramah anak dan cocok dikunjungi saat libur Idul Adha dan liburan sekolah semester genap 2023.

Ayah dan bunda pastinya punya banyak pertimbangan jika hendak mengajak buah hati berlibur.

Tapi tak perlu risau karena Malang bisa jadi destinasi yang sempurna. Ada beragam tempat wisata ramah anak tersedia.

Berikut 10 temoat wisata ramah anak di Malang :

BACA JUGA:

1. Batu Secret Zoo

Batu Secret Zoo tak boleh dipisahkan dari list wisata ramah anak di Malang. Memang benar koleksi hewannya mungkin tidak begitu lengkap, namun banyak daya tarik yang jarang dimiliki oleh kawasan wisata lain.

Misalnya saja, sensasi menyantap hidangan lezat di restoran yang langsung menghadap ke kandang harimau! Tapi tak usah khawatir, kandang hewan buas itu dibatasi oleh kaca bening yang kokoh.

Lokasi dan harga tiket : Jl. Raya Oro-Oro Ombo No.9, Temas, Kec. Batu / Rp140.000-Rp170.000.

2. Batu Night Spectacular

Mencari wisata malam yang ramah anak? mengunjungi Batu Night Spectacular sepertinya jadi ide bagus. Di sana, anak-anak bisa bebas bermain di wahana seru mulai dari Merry Go Round, mengunjungi spectacular show yang dihiasi lampu-lampu menawan, cantiknya lampion garden, dna trick art gallery.

BACA JUGA:

Apabila sudah puas bermain, ayah dan bunda bisa mengajak sang buah hati melipir sejenak ke food court guna mengisi perut.

Lokasi dan harga tiket masuk : Jalan Hayam Wuruk, No 1 , Oro-Oro Ombo, Batu / Rp 40.000 (reguler) dan Rp 100.000 (tiket terusan).

3. Museum Angkut

Dari pusat Kota Malang, jarak ke Museum Angkut hanya sekitar 20 KM saja. Museum ini menyuguhkan aneka macam koleksi kendaraan klasik, kuno, unik, dan nyentrik! Bukan itu saja, banyak sekali spot-spot foto menarik yang membuat Anda serasa bukan sedang di Indonesia, melainkan Eropa.

Lokasi dan harga tiket masuk: Jl. Terusan Sultan Agung No.2, Ngaglik / Mulai dari Rp100.000.

BACA JUGA:

4. Jawa Timur Park

Bertandang ke Malang, sempatkan bawa anak-anak ke kawasan wisata bernama Jawa Timur Park. Setidaknya ada puluhan wahana bermain, antara lain water boom, sand garden, taman burung, dan museum bagong.

Sebenarnya, ada wahana yang lebih menantang seperti superman coaster, flying tornado, sky ride , serta masih banyak lagi. Tapi , karena Anda ingin mencari wisata ramah anak, pastikan Anda mengizinkan buah hati untuk bermain di waha yang sesuai dengan usianya ya!

Lokasi dan harga tiket : Jalan Kartika No 2, Desa Sisir, Batu / Mulai dari Rp 100.000