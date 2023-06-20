15 Tempat Wisata Anak Murah di Bogor, Piknik Bareng Buah Hati saat Liburan Sekolah

BOGOR, Jawa Barat merupakan tujuan wisata favorit masyarakat Jabodetabek dan sekitarnya. Ada banyak tempat rekreasi menarik di Bogor termasuk yang ramah anak. Sangat cocok dikunjungi saat liburan sekolah atau libur Hari Raya Idul Adha 2023.

Ya, sederet wisata anak dengan harga tiket murah di Bogor bukanlah hal sulit untuk dijumpai. Setidaknya, ada 15 rekomendasi yang wajib Anda catat!

1. The Farm Pancawati

Wisata murah meriah di Bogor bernama The Farm Pancawati harga tiketnya bahkan tak sampai Rp 20.000. Walau begitu, jangan remehkan wahana maupun fasilitas yang tersedia. Di sana terdapat mini zoom kolam renang, playground, spot selfie menarik, cafe & resto, hingga penginapan. Komplit banget kan?

Lokasi dan harga tiket : Jl. Tapos Lbc, Pancawati, Kec. Caringin, Kabupaten Bogor / Rp 15.000

2. Kebun Raya Bogor

Kebun Raya Bogor harga tiketnya juga terbilang murah meriah. Mengunjungi pekarangan belakang istana Presiden ini tidak akan membuat Anda jenuh lantaran kebun yang sudah ada sejak 1817 ini memiliki 15.000 spesien tanaman.

Kebun Raya Bogor (Okezone.com/Putra RA)

Anda bisa melihat keindahan Taman Meksiko dengan aneka tanaman gurun, atau Griya Anggrek, rumah dari ratusan jenis anggrek cantik.

Lokasi dan Harga Tiket : Jl. Ir. H. Juanda No.13, Bogor / Rp 16.500 (weekdays) dan Rp 26.000 (weekend).

3. Devoyage

Tak perlu jauh-jauh sampai ke Eropa untuk melihat menara eiffel, kincir angin khas Belanda, atau menyusuri sungai seperti di Venesia. Semua itu bisa ditemukan jika Anda berkunjung ke Devoyage. Setiap sudutnya begitu estetik dan instagramable, namun harga tiketnya masih dibawah Rp 100 ribu!

Lokasi dan harga tiket : Bogor Nirwana Residence, Jl. Raya Bogor-Jakarta No.240, Mulyaharja, Bogor / Rp 30.000 (weekdays) dna Rp 40.000 (weekend).

4. The Ranch Cisarua

Destinasi wisata di Bogor satu ini cocok menjadi tempat bermain yang menyenangkan bagi anak-anak. Didukung suasana seperti pedesaan Eropa, buah hati dapat merasakan sensasi menunggangi kuda, memasuki rumah permen, berkunjung ke rumah hobbit maupun rumah kelinci.

Lokasi dan Harga Tiket : Jl. Raya Puncak KM 77,5, Cisarua, Kabupaten Bogor / Rp 25.000

5. Water Joy Waterpark

Water Joy Waterpark menjadi destinasi wisata favorit orang tua dan anak. Selain harga tiketnya masih relatif murah, aneka rekreasi air-nya pun lengkap seperti perosotan, pancuran lumba-lumba, kuda laut, ember tumpah, dan taman bermain.

Lokasi dan Harga tiket : Kompleks Harvest City, Jl. Transyogi KM15, Cileungsi, Bogor / Rp 30.000 (weekdays) dan Rp 40.000 (weekend).

6. Cimory Riverside

Aneka wahana seru ditawarkan oleh Cimory Riverside yang tentu saja ini bakal menjadi wisata favorit anak.

Ada Cimory Forest Walk yang teduh, atau melihat banyaknya koleksi ikan dalam 10 aquarium di Montes Aquarium. Ditambah lagi, lokasi Cimory Riverside yang berada di pinggir sungai menjadikannya begitu sejuk.

Lokasi dan Harga Tiket : Jl. Raya Puncak-Cianjur KM 77 No.415, Cisarua, Kabupaten Bogor / Rp 20.000 (Cimory Forest Walk) , Rp 20.000 (Monster Aquarium), dan Rp 35.000 (paket combo).