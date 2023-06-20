Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Ada Libur Panjang, Sandiaga Ajak Masyarakat Berwisata dii Indonesia Aja

Novie Fauziah , Jurnalis-Rabu, 21 Juni 2023 |02:00 WIB
Ada Libur Panjang, Sandiaga Ajak Masyarakat Berwisata dii Indonesia Aja
Menparekraf Sandiaga Uno (Kemenparekraf)
A
A
A

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mengajak masyarakat untuk berwisata di Indonesia saja saat momentum libur Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah dan liburan sekolah semester genap 2023.

Liburan yang dimulai sejak 29 Juni hingga 16 Juli 2023 atau selama tiga pekan ini patut dimanfaatkan oleh wisatawan untuk berkunjung ke destinasi-destinasi wisata di Indonesia.

 BACA JUGA:

"Ini adalah potensi yang besar dan kita harus betul-betul memanfaatkan kesempatan ini untuk bangga berwisata 'Di Indonesia Aja'," katanya dalam Weekly Brief with Sandi Uno di Gedung Sapta Pesona, Kemenparekraf, Jakarta, Senin 19 Juni 2023.

 

