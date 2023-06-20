Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Misteri Siluman Naga Raksasa Penunggu Sungai Terpanjang di Indonesia

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Rabu, 21 Juni 2023 |00:03 WIB
Misteri Siluman Naga Raksasa Penunggu Sungai Terpanjang di Indonesia
Sungai Kapuas di Kalimantan (Foto: ANTARA)
A
A
A

SUNGAI Kapuas di Kalimantan Barat bukan hanya sebagai sumber kehidupan, tapi menyimpan sederet cerita rakyat. Salah satunya tentang Puake, siluman naga yang diyakini dalam legenda sebagai penunggu sungai terpanjang di Indonesia itu.

Cerita tentang Puake dituturkan secara turun-temurun dan konon sang ular raksasa tersebut meminta tumbal pada waktu tertentu.

 BACA JUGA:

Banyak masyarakat sekitar Sungai Kapuas terutama di Pontianak dan sekitarnya masih mempercayai adanya Pauke yang digambarkan berwujud naga raksasa.

 

Menurut cerita pada 1994, ada beberapa anak bermain dengan pelampung di Sungai Kapuas, lalu datang gelombang besar dan menghanyutkan mereka. Anak-anak tersebut hilang di Sungai Kapuas. Warga sekitar meyakini bahwa mereka ditenggelamkan oleh Puake.

 BACA JUGA:

Atas kejadian itu, para orangtua akhirnya melarang anak-anak mereka untuk bermain di Sungai Kapuas.

Masyarakat Bansir di Pontianak mempercayai Pauke berwujud buaya putih. Mereka menyebut Pauke buaya putihnya dengan nama Sarassa.

Pauke jenis buaya muncul pada acara pernikahan dan malam takbiran.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/06/406/2966113/ini-alasan-kenapa-kota-singkawang-dinobatkan-sebagai-kota-paling-toleran-jhTnbr1oMG.JPG
Ini Alasan Kenapa Kota Singkawang Dinobatkan sebagai Kota Paling Toleran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/09/406/2951923/mengenal-buah-lahung-khas-dayak-kalteng-sang-penawar-stres-yang-mulai-langka-rurqYZp0JP.JPG
Mengenal Buah Lahung Khas Dayak Kalteng, Sang Penawar Stres yang Mulai Langka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/05/406/2932975/apa-jadinya-jika-menolak-makanan-di-kalimantan-berikut-penjelasannya-byj2HQMnF2.JPG
Apa Jadinya jika Menolak Makanan di Kalimantan? Berikut Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/05/406/2932898/jangan-nekat-bawa-telur-rebus-ke-hutan-kalimantan-ini-risikonya-wpMIinHAdV.JPG
Jangan Nekat Bawa Telur Rebus ke Hutan Kalimantan, Ini Risikonya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/10/406/2918190/kenapa-kota-saranjana-lenyap-dari-peta-indonesia-PkJsoa5Gop.jpg
Kenapa Kota Saranjana Lenyap dari Peta Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/04/406/2914429/diluncurkan-di-semarang-kalimantan-selatan-siap-gelar-100-event-pariwisata-sepanjang-2024-gFVD8svRyX.jpeg
Diluncurkan di Semarang, Kalimantan Selatan Siap Gelar 100 Event Pariwisata Sepanjang 2024
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement