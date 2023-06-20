Misteri Siluman Naga Raksasa Penunggu Sungai Terpanjang di Indonesia

Sungai Kapuas di Kalimantan (Foto: ANTARA)

SUNGAI Kapuas di Kalimantan Barat bukan hanya sebagai sumber kehidupan, tapi menyimpan sederet cerita rakyat. Salah satunya tentang Puake, siluman naga yang diyakini dalam legenda sebagai penunggu sungai terpanjang di Indonesia itu.

Cerita tentang Puake dituturkan secara turun-temurun dan konon sang ular raksasa tersebut meminta tumbal pada waktu tertentu.

Banyak masyarakat sekitar Sungai Kapuas terutama di Pontianak dan sekitarnya masih mempercayai adanya Pauke yang digambarkan berwujud naga raksasa.

Menurut cerita pada 1994, ada beberapa anak bermain dengan pelampung di Sungai Kapuas, lalu datang gelombang besar dan menghanyutkan mereka. Anak-anak tersebut hilang di Sungai Kapuas. Warga sekitar meyakini bahwa mereka ditenggelamkan oleh Puake.

Atas kejadian itu, para orangtua akhirnya melarang anak-anak mereka untuk bermain di Sungai Kapuas.

Masyarakat Bansir di Pontianak mempercayai Pauke berwujud buaya putih. Mereka menyebut Pauke buaya putihnya dengan nama Sarassa.

Pauke jenis buaya muncul pada acara pernikahan dan malam takbiran.