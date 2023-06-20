10 Mitos Bau Pertanda Kehadiran Makhluk Halus Tak Kasat Mata, Pernah Ngalamin?

JIKA Anda mencium 10 jenis bau ini konon artinya pertanda kehadiran makhluk halus. Sejatinya, manusia dan makhluk halus hidup berdampingan.

Hanya saja, manusia normal tidak dapat melihat makhluk halus. Mereka merupakan makhluk tak kasat mata.

Namun, ada beberapa makhluk halus yang kerap menampakkan eksistensinya. Tak hanya melalui wujud, namun juga melalui bau.

Berikut mitos 10 bau pertanda kehadiran makhluk halus di sekitar Anda;

1. Bau kabel terbakar

Bau kabel terbakar muncul karena ada korsleting listrik. Tapi juga tidak ada listrik yang korslet berarti pertanda ada Banaspati. Makhluk halus ini berwujud bola api menyala yang dapat terbang.

2. Bau anyir dan harum

Hati-hati jika mencium bau anyir darah dibarengi aroma harum. Konon itu pertanda datangnya sundel bolong.

Makhluk ini digambarkan sebagai wanita cantik, berambut panjang dengan punggung bolong berdarah.

3. Bau darah

Wewe gombel menampakan eksistensinya dengan menyebarkan bau darah. Masyarakat mempercayai, wewe gombel berwujud wanita. Ia suka menculik anak-anak saat matahari mulai menyingsing.

4. Bau pandan menyengat

Masyarakat Jawa percaya bau pandan sangat menyengat pertanda pesugihan. Pelaku pesugihan mengundang hantu keblek untuk membuatnya kaya raya.