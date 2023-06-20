Negara Ini Dulunya Paling Kaya Sejagat, Seketika Melarat karena Boros

NAURU dahulu dikenal sebagai negara terkaya sejagat namun kini telah melarat akibat pola hidup boros.

Bagi sebagian orang, mungkin tidak familiar dengan negara satu ini. Terlebih saat dilihat pada peta, wilayah negara ini sangat kecil.

Ya, tidak sama dengan negara pada umumnya yang memiliki wilayah sangat luas, negara ini hanya memiliki luas sekitar 12 mil persegi (21 km persegi).

Populasi penduduknya saja sekitar 12.000 hingga 13.000 orang. Secara letak geografis, Nauru terletak 25 mil selatan khatulistiwa dan termasuk pulau karang terangkat di barat daya Samudera Pasifik.

Nauru (Foto: wewillnomad.com)

Uniknya lagi, saking kecilnya negara ini hingga tak memiliki ibu kota. Meski begitu, jangan meremehkannya, sebab negara ini pernah mendapat predikat negara terkaya sejagat. 'Kecil-kecil cabe rawit', itulah ungkapan yang pas disematkan untuk Nauru.

Lantaran memiliki sumber daya alam berupa endapan fosfat yang melimpah, Nauru dipredikat menjadi negara kaya pada tahun 1970-an. Saking melimpahnya, endapan fosfat yang ada ditemukan hampir di seluruh wilayahnya.

Tak tanggung-tanggung, bahan tambang itu mampu menghasilkan sekitar USD2,5 miliar (Rp37 triliun) pada 1975. Saking kayanya, Nauru bahkan tak membebankan pajak pada warganya.

Tak sampai situ, setiap bulannya pemerintah menyediakan biaya perumahan seharga USD5. Semua layanan kesehatan pun disediakan secara gratis hingga warga yang membutuhkan perawatan medis khusus, pemerintah Nauru akan menerbangkannya ke Australia. Sementara pelajar yang berprestasi akan dibiayai untuk sekolah di Australia.