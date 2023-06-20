Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

5 Hewan Kanibal yang Tega Mangsa Anaknya Sendiri, Nomor 3 Sulit Dipercaya

Asthesia Dhea Cantika , Jurnalis-Selasa, 20 Juni 2023 |14:02 WIB
5 Hewan Kanibal yang Tega Mangsa Anaknya Sendiri, Nomor 3 Sulit Dipercaya
Singa, termasuk hewan buas kanibal (Foto: Leipzig Zoo)
DALAM rantai makanan, umumnya hewan yang kuat akan memakan mangsa yang lemah. Hanya saja, bukan sekadar memakan hewan lain tapi ada hewan yang bersifat kanibal. Sifat tersebut umumnya dilakukan oleh induk kepada anaknya.

Mengutip Live Science, ahli zoologi telah mengamati kanibalisme pada hewan, tindakan memakan keturunannya sendiri pada berbagai jenis hewan. Paradoksnya, semua spesies hewan juga merawat yang muda yang tidak mereka makan.

Para ilmuwan sendiri kesulitan menjelaskan perilaku yang tampaknya berlawanan dapat hidup berdampingan dalam spesies yang sama dan beralasan pasti ada manfaat evolusioner dari praktik tersebut.

Lantas, hewan kanibal apa saja yang begitu tega memangsa anaknya sendiri? Berikut ulasannya sebagaimana dilansir dari Discover Wild Life;

Simpanse

Simpanse (Foto: BBC)

1. Simpanse

Meskipun termasuk hewan herbivora, simpanse terkadang menikmati makan daging dengan berburu monyet dan babi hutan. Namun, selera mereka bisa lebih dekat dengan spesies sendiri. Ya, simpanse jantan juga termasuk kanibal dengan makan bayi yang baru lahir.

Diperkirakan simpanse jantan melakukan ini saat mereka tidak berpikir bahwa mereka adalah ayahnya. Sehingga hal itu dilakukan untuk membebaskan peluang berkembang biak dari betina baru, dan untuk mengungguli pejantan lain.

2. Singa

Spesies lain yang membunuh bayi dari jenisnya sendiri adalah singa. Saat pejantan baru mengambilalih kebanggaan, ia biasanya akan membunuh anaknya yang sudah ada.

Sebab, ia tidak ingin menjadi 'ayah tiri' dengan menginvestasikan sumber daya untuk anak yang bukan miliknya. Itu juga berarti singa jantan bisa berkembang biak dengan induknya lebih cepat.

Hamster

Hamster (Foto: iStock)

3. Hamster

Peliharaan kecil yang lucu ini ternyata mampu melakukan kanibalisme. Induk hamster terkadang memakan bayi mereka sendiri yang baru lahir, baik di penangkaran maupun di alam liar.

Diperkirakan bahwa mereka melakukan ini saat mereka kekurangan vitamin dan mineral penting. Sulit dipercaya bukan, jika hewan imut ini ternyata kanibal.

Halaman:
1 2
      
