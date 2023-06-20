Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

10 Rekomendasi Tempat Makan Sehat Terbaik di Bali

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Rabu, 21 Juni 2023 |08:00 WIB
10 Rekomendasi Tempat Makan Sehat Terbaik di Bali
Menu Nalu Bowls di Bali. (Facebook Nalu Bowls)
A
A
A

LIBURAN di Bali tidak hanya tentang berkunjung ke pantai dan menikmati suasana yang syahdu. Tapi juga harus memastikan bahwa makanan yang dikonsumsi sehat dan higenis.

Makanan sehat dibutuhkan tubuh untuk menjaga fungsi organ agar tetap bekerja optimal.

Berikut rekomendasikan 10 tempat makanan sehat terbaik di Bali dikutip dari Best Present Guide.

Lazy Cats Cafe 

Lazy Cats Cafe merupakan cafe kekinian yang menyuguhkan berbagai menu vegetarian. Selain sehat, makanan dan minuman di tempat ini juga dibuat langsung dengan bahan-bahan lokal.

 BACA JUGA:

Terlebih lagi harganya hanya mulai dari 20 ribu rupiah. The Lazy Cats Cafe berada di Jalan Raya Ubud No.23, Ubud.

Ilustrasi

Lazy Cats Cafe (Tripadvisor)

Nalu Bowls 

Nalu Bowls merupakan sebuah kios makanan yang menyediakan beraneka smoothie. Di Nalu Bowls, pengunjung dapat menikmati beraneka smoothie bowl dengan berbagai toping mulai dari buah-buahan hingga biji-bijian dengan harga mulai dari 60 ribu rupiah.

Nalu Bowls berada di kawasan Canggu, tepatnya di Jalan Drupadi 1 No.2A, Seminyak, Kuta atau di Jalan Batu Mejan No.88. Lebih dari itu, Nalu Bowls juga menyuguhkan pemandangan pantai Camplung Tanduk. 

Cafe Organik

Cafe Organik merupakan salah satu tempat makan sehat paling populer di Bali. Seluruh makanan di tempat ini dibuat menggunakan bahan organik yang sangat dijaga higienitasnya. Berlokasi di Jalan Petitenget No.99X, Kerobokan Kelod, Kuta Utara, Kabupaten Badung, harga setiap  menu di cafe ini berada di bawah 100 ribu rupiah.

 BACA JUGA:

The Shady Shack

The Shady Shack merupakan tempat makanan sehat yang juga menyuguhkan pemandangan indah dalam konsepnya. Berada di tepian sawah, pengunjung akan dapat menikmati berbagai menu sehat sembari menyegarkan mata.

Berlokasi di Jalan Tanah Barak 53, Denpasar, dengan mulai dari 25 ribu rupiah pengunjung sudah dapat makan nikmat dan sehat.

Paradiso Ubud

Paradiso Ubud merupakan tempat makan yang menawarkan makanan vegan sekaligus sensasi menonton film di bioskop dalam satu tempat.

Tidak hanya itu, Paradiso Ubud juga menyediakan kelas zumba, paduan suara, dan kelas workshop lainnya. Berlokasi di Jalan Goutama Selatan, harga makanan disini berkisar antara 13-160 ribu rupiah. Sedangkan untuk tiket menonton filmnya seharga 50 ribu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/25/3176405/bali-j1WT_large.jpg
Bangga! Bali Dinobatkan Jadi Pulau Terbaik Asia 2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/02/408/3135774/fasilitas_dan_harga_kamar_hotel_tempat_luna_maya_menikah_tarifnya_rp12_juta_per_malam-iu7h_large.jpg
Fasilitas dan Harga Kamar Hotel Tempat Luna Maya Menikah, Tarifnya Rp12 Juta per Malam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/15/408/3130985/7_tempat_honeymoon_favorit_di_bali_pemandangannya_pantai_hingga_tebing-Rxo3_large.jpg
7 Tempat Honeymoon Favorit di Bali, Pemandangannya Pantai hingga Tebing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/07/549/3128779/harga_tiket_masuk_bali_zoo_destinasi_yang_dikunjungi_jokowi_dan_keluarga_di_momen_liburan_lebaran-e8Pw_large.jpg
Harga Tiket Masuk Bali Zoo, Destinasi yang Dikunjungi Jokowi dan Keluarga di Momen Liburan Lebaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/27/408/3126602/pariwisata_bali-tudQ_large.jpg
Sinergi Partai Perindo-Pemprov Bali, Wujudkan Pariwisata Berkualitas dan Bermartabat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/406/3070977/hotel_ramah_lingkungan_di_bali-cUG7_large.jpg
Kepincut Indonesia, Pengusaha Asal Kanada Ini Dirikan Hotel Ramah Lingkungan di Bali
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement