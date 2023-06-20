5 Potret Nagita Slavina Cicipi Kuliner Kaki Lima di Korea, Gemas Banget!

NAGITA Slavina dan Raffi Ahmad bertandang ke Korea baru-baru ini. Kedatangannya ke Korea untuk menghadiri World Cultural Industry Forum (WCIF) 2023 yang digelar di Daegu, Korea Selatan.

Di sela-sela bisnis trip-nya, wanita 35 tahun ini tak melewatkan untuk mencicipi berbagai kuliner yang ada di Negeri Ginseng tersebut. Nagita pun mengunjungi beberapa tempat kuliner terkenal di Korea Selatan.

Melalui unggahannya di YouTube RANS Entertainment, Nagita bertandang ke Gwangjang Market dan Myeongdong untuk mencicipi berbagai jajanan kaki lima.

Penasaran apa saja makanan yang dicicipi ibu dua anak itu? Berikut ulasannya dari berbagai sumber, Selasa (20/6/2023).

1. Momen santai di Gangnam District Seoul





Momen Nagita Slavina bersama temannya saat duduk santai di kawasan Gangnam District Seoul. Di foto itu dia tampil kece dengan blouse tanpa lengan dan celana pendek.

Dia nampak menikmati minuman kopi yang dia pegang. Selain menikmati minuman, Nagita juga terlihat asik berbincang dengan temannya.

2. Foto bahagia megang makanan





Potret bahagia Nagita Slavina saat mencicipi makanan sejenis crepes di Myeongdong. Makanan tersebut terbuat dari tepung dengan isian cumi di tengahnya dan diberi bumbu rahasia. Camilan tersebut memiliki rasa asin dan sangat lezat.

3. Foto mesra bareng suami





Nagita Slavina dan Raffi Ahmad saat mencicipi Parfait es krim di Myeongdong. Uniknya, es krim tersebut memiliki tinggi 32 cm lho. Dia memilih coklat dan vanila sebagai pilihan rasa es krim tersebut.

Keduanya pun mengabadikan momen saat berfoto makan es krim. Nagita dan RAffi terlihat tengah menjilat es krim yang sama. Potret keduanya ini bak ABG lagi pacaran yah?