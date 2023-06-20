Advertisement
HOME WOMEN FOOD

5 Makanan Bantu Program Diet Turunkan Berat Badan, Ampuh dan Aman!

Novie Fauziah , Jurnalis-Selasa, 20 Juni 2023 |18:30 WIB
5 Makanan Bantu Program Diet Turunkan Berat Badan, Ampuh dan Aman!
Makanan diet untuk turunkan berat badan (Foto: Timesofindia)
JIKA Anda kelebihan berat badan, maka menjalankan program diet jadi salah satu solusinya. Akan tetapi terkadang ketika sedang memperbaiki pola hidup sehat agar terlihat lebih ideal, malah tergoda dengan makanan hingga minuman yang dapat menggagalkan usaha tersebut.

Nah, jangan sampai Anda gagal diet karena tergoda oleh makan makanan lezat yang bisa berpengaruh terhadap berat badan. Alih-alih ingin punya berat badan ideal, malah gagal karena adanya godaan yang bisa berpengaruh terhadap program diet.

Dilansir dari laman Health Line, berikut ini makan yang dapat mendukung program diet Anda.

1. Protein

Protein

Ketika sedang diet, asupan protein sangat penting bagi tubuh. Sebab nantinya, akan membakar kalori saat mencerna dan memetabolisme protein yang Anda makan, sehingga diet tinggi protein dapat meningkatkan metabolisme hingga 80-100 kalori per harinya.

2. Kopi Tanpa Gula

Kopi Hitam

Kabar baik bagi penikmat kopi, sebab minuman ini dapat membantu program diet Anda. Namun perlu diingat, yang Anda minum adalah kopi tanpa gula.

Kopi berkafein dapat meningkatkan metabolisme Anda sebesar 3–11 persen, dan mengurangi risiko terkena diabetes tipe 2 sebesar 23–50 persen.

3. Sediakan Camilan

Meskipun sedang diet bahwa Anda memerlukan camilan sehat. Bertujuan untuk melancarkan program diet, dan menghambat proses penumpukkan lemak.

Selain buah-buahan Anda bisa mengonsumsi yogurt, kacang-kacangan, wortel, dan telur rebus sebagai menu camilan sehat. Sehingga nantinya tidak berpengaruh terhadap program diet.

