Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Resep Tuna Mentai Rice, Gurih dan Simpel!

Diva Daniswara , Jurnalis-Selasa, 20 Juni 2023 |17:13 WIB
Resep Tuna Mentai Rice, Gurih dan Simpel!
Resep Tuna Mentai Rice (Foto: Instagram/@nindriany17)
A
A
A

RESEP Tuna Mentai Rice berikut ini bisa jadi inspirasi Anda dalam memasak. Seperti apa resepnya? Simak ulasannya. 

Tuna mentai rice, salah satu hidangan populer asal Jepang. Kombinasi antara nasi dan tuna yang disajikan bersama saus khas Jepang, menghasilkan cita rasa gurih dan sedikit asam yang dapat memanjakan lidah dan menggugah selera.

Tak perlu jauh-jauh ke Jepang, kini Anda bisa lho buat sendiri di rumah dengan bahan-bahan yang terjangkau dan mudah didapatkan. Penasaran? Mengutip dari laman akun Instagram pribadi @nindriany17, Selasa (20/6/2023) berikut resep tuna mentai rice.

Resep Tuna Mentai Rice

(Resep Tuna Mentai Rice, Foto: Instagram/@nindriany17)

Bahan nasi :

-1 mangkuk nasi

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/298/3153592/laksa-1zY2_large.jpg
Resep Laksa Spaghetti, Hangat Cocok saat Hujan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/09/298/3102840/yulita_intan-PNhj_large.jpg
Kombinasi Lezat Tahu dan Udang: Rahasia Sapo Tahu Gurih Mama Yulita Intan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/298/3102281/resep_ayam_masak_kurma_mama_lita-GYAh_large.jpg
Resep Ayam Masak Kurma yang Manis Pedas ala Mama Lita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/298/3102280/resep_bugis_mandi-4mjp_large.jpg
Resep Membuat Bugis Mandi Lembut dan Gurih ala Mama Lita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/298/3102272/resep_sayur_lodeh_salmon-YMvb_large.jpg
Kangen Masakan Indonesia? Coba Resep Sayur Lodeh Salmon ala Mama Lita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/298/3101867/telur_acar_kuning-auMy_large.jpg
Resep Telur Acar Kuning ala Mama Lita, Praktis dan Lezat!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement