Resep Tuna Mentai Rice, Gurih dan Simpel!

RESEP Tuna Mentai Rice berikut ini bisa jadi inspirasi Anda dalam memasak. Seperti apa resepnya? Simak ulasannya.

Tuna mentai rice, salah satu hidangan populer asal Jepang. Kombinasi antara nasi dan tuna yang disajikan bersama saus khas Jepang, menghasilkan cita rasa gurih dan sedikit asam yang dapat memanjakan lidah dan menggugah selera.

Tak perlu jauh-jauh ke Jepang, kini Anda bisa lho buat sendiri di rumah dengan bahan-bahan yang terjangkau dan mudah didapatkan. Penasaran? Mengutip dari laman akun Instagram pribadi @nindriany17, Selasa (20/6/2023) berikut resep tuna mentai rice.

(Resep Tuna Mentai Rice, Foto: Instagram/@nindriany17)

Bahan nasi :

-1 mangkuk nasi