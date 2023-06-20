Menu Idul Adha 2023: Resep Bakso Daging Sapi Isi Keju Lumer, Lezatnya Manjakan Lidah!

TIDAK lama lagi umat Muslim merayakan Idul Adha pada 29 Juni 2023. Saat momen Idul Adha, biasanya hidangan dari daging sapi atau kambing akan disajikan.

Tak ada salahnya menyiapkan resep menu dari olahan daging. Salah satunya daging sapi yang bisa diolah menjadi bakso.

Kali ini bukan bakso biasa, tetapi dengan isiian keju yang lumer. Hmmm terbayang bagaimana lezatnya? Yang pasti lezatnya manjakan lidah Anda!

Berikut resep bakso keju lumer yang dikutip dari Instagram @yscooking, Selasa (20/6/2023).

Bahan:

500gr daging sapi giling dingin

5 kubus es batu

5 bawang merah iris, goreng