Ketiga Kalinya Induk Penyu Memercayai Pantai di Hotel Nikko Bali untuk Bertelur

Nusa Dua - Di pergantian siang ke malam, 7 Juni 2023 yang lalu, salah satu petugas keamanan yang bertugas pada malam hari melihat beberapa bayi penyu keluar dari pasir pantai tepat di depan Hotel Nikko Bali Benoa Beach. Tanpa basa-basi lagi, dia mengambil keranjang biru besar untuk diisi dengan air laut dan sedikit pasir untuk menyimpan bayi-bayi penyu itu di dalamnya dan memastikan mereka aman dari pemangsa. Dan setelah itu, dia segera melaporkan ke manajemen hotel mengenai apa yang baru saja ditemukan.

“Tukik yang kami lepasliarkan ini berjenis olive ridley atau yang biasa dikenal dengan penyu lekang atau abu-abu. Penyu memiliki insting yang kuat untuk bertelur di area yang sama. Oleh karena itu, kami merasa sangat terhormat induk penyu mengunjungi kembali pantai di depan hotel kami untuk ketiga kalinya sejak tahun 2018. Apresiasi yang besar kepada tim kami yang berinisiatif untuk menyelamatkan dan memelihara bayi penyu sampai kami melepaskannya kembali ke laut. Ini merupakan salah satu bentuk kepedulian terhadap kelestarian lingkungan yang harus terus ditumbuhkan pada setiap individu.” kata Takashi Hoshino, General Manager Hotel Nikko Bali Benoa Beach.

Dia juga menambahkan, “Kami yakin ini merupakan dukungan alam terhadap rencana dan pelaksanaan pelestarian alam yang sudah kami programkan, sehingga cita-cita dan usaha untuk mempertahankan, melindungi, menjaga, dan memulihkan lingkungan dapat terwujud.

Pelepasan bayi penyu berhasil dilaksanakan dan diawali dengan upacara adat Bali, di mana beberapa staf hotel menghaturkan pejati dan berdoa untuk kelancaran acara yang disaksikan dan dilepasliarkan oleh para tamu dan masyarakat sekitar pada 9 Juni 2023.

Tindakan keberlanjutan yang telah diprogramkan oleh hotel yang memiliki 188 kamar dan suite ini akan terus dijalankan untuk menyelematkan lingkungan.

