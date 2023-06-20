Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Pamela Safitri Pamer Foto Selfie di Kamar Mandi, Pakai Dress Belahan Dada Rendah Bikin Galfok!

Tim Okezone , Jurnalis-Rabu, 21 Juni 2023 |01:00 WIB
Pamela Safitri Pamer Foto Selfie di Kamar Mandi, Pakai Dress Belahan Dada Rendah Bikin Galfok!
Pamela Safitri (Foto : @pamelasafitri/Instagram)
A
A
A

PAMELA Safitri merupakan salah satu pedangdut Tanah Air yang kerap menjadi sorotan warganet. Ini lantaran pemilik goyang dribel tersebut kerap tampil berani dengan busana terbuka.

Seperti penampilannya saat liburan di Bali. Pamela Safitri membagikan foto selfie di kamar mandi ke Instagram pribadinya, @pamelaaaasafitri.

Pamela Safitri

Dalam foto tersebut, Pamela tampil seksi mengenakan dress berwarna hitam. Busananya tersebut tampak ketat membentuk lekuk tubuhnya yang aduhai.

Selain itu, dress juga memiliki model tali tipis. Ditambah lagi dress juga memiliki potongan belahan dada rendah, penampilan Pamela Safitri benar-benar terlihat begitu seksi.

Halaman:
1 2 3
      
