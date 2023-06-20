Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Potret Ghea Youbi Pakai Bikini Rajut di Kolam Renang Bikin Salfok, Netizen: Menggemaskan!

Syifa Fauziah , Jurnalis-Rabu, 21 Juni 2023 |00:07 WIB
Potret Ghea Youbi Pakai Bikini Rajut di Kolam Renang Bikin Salfok, Netizen: Menggemaskan!
Ghea Youbi (Foto: @gheayoubi/Instagram)
PEDANGDUT Ghea Youbi tak henti-hentinya jadi sorotan netizen di Instagram. Gaya outfit yang dia pakai selalu bikin netizen salah fokus.

Seperti pada postingan terbarunya, Ghea tengah berpose santai di pinggir kolam renang sambil menikmati sunset. Di foto itu dia memakai atasan bikini rajut warna putih bergaya bohemian yang menambah keseksiannya.

"Mixed feelings," tulis Ghea dalam keterangan foto yang dikutip dari Instagram pribadinya.

Penasaran seperti apa potret Ghea Youbi? Berikut rangkumannya dari Instagram @gheayoubi, Rabu (21/6/2023).

1. Pose menutup mata

Ghea Youbi

Di foto ini, Ghea pose menutup mata sambil memberi senyum manisnya, Dia tampak seksi memakai bralette model halter neck warna putih satu set dengan celananya. Sementara itu, tampilan rambutnya dikuncir dan diberi hiasan bunga kamboja di telinganya. Cantik banget.

"Gemes banget kak," kata @partof***

"Menggemaskan....❤️," sambung @kama***

"Perfect," komen @shaian***

2. Pamer body goals

Ghea Youbi

Pada foto selanjutnya, Ghea pose sambil berjalan dengan latar pohon kelapa dan sunset yang indah. Di foto ini Ghea seakan memamerkan body goals dengan tubuh ideal dan perut rata. Bikin iri deh!

