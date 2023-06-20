Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Paha Mulus Terekspos, Gaya Nia Ramadhani Pakai Rok Mini Disorot Netizen

Tim Okezone , Jurnalis-Rabu, 21 Juni 2023 |05:00 WIB
Paha Mulus Terekspos, Gaya Nia Ramadhani Pakai Rok Mini Disorot Netizen
Nia Ramadhani (Foto : Instagram/@ramadhaniabakrie)
A
A
A

NIA Ramadhani menjadi sorotan usai membagikan foto terbarunya di Instagram. Penampilan Nia Ramadhani terlihat seksi dengan paha mulus yang terekspos! Seperti apa potretnya?

Istri Ardi Bakrie tersebut tampil sporty berpose jongkok di lapangan tenis sembari memegang raket. Nia tampak cantik dengan rambut panjang dikuncir menatap tajam ke kamera.

Nia Ramadhani

Dalam foto tersebut, Nia tampil dengan outfit tenis serba putih. Dia mengenakan atasan crop top putih yang memperlihatkan perut rampingnya dari samping.

Untuk bawahan, ibu tiga orang anak tersebut memakai rok mini dan sneakers. Tampilannya memakai rok mini pun disorot netizen karena paha mulus yang terekspos.

      
