Paha Mulus Terekspos, Gaya Nia Ramadhani Pakai Rok Mini Disorot Netizen

NIA Ramadhani menjadi sorotan usai membagikan foto terbarunya di Instagram. Penampilan Nia Ramadhani terlihat seksi dengan paha mulus yang terekspos! Seperti apa potretnya?

Istri Ardi Bakrie tersebut tampil sporty berpose jongkok di lapangan tenis sembari memegang raket. Nia tampak cantik dengan rambut panjang dikuncir menatap tajam ke kamera.

Dalam foto tersebut, Nia tampil dengan outfit tenis serba putih. Dia mengenakan atasan crop top putih yang memperlihatkan perut rampingnya dari samping.

Untuk bawahan, ibu tiga orang anak tersebut memakai rok mini dan sneakers. Tampilannya memakai rok mini pun disorot netizen karena paha mulus yang terekspos.