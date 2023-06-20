Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Hot Mama Rasa Gadis, Gaya Wulan Guritno Pakai Rok Lilit Pamer Perut Mulus Bikin Salfok!

Tim Okezone , Jurnalis-Selasa, 20 Juni 2023 |21:03 WIB
Hot Mama Rasa Gadis, Gaya Wulan Guritno Pakai Rok Lilit Pamer Perut Mulus Bikin Salfok!
Wulan Guritno (Foto : Instagram/@wulanguritno)
A
A
A

WULAN Guritno bisa dibilang salah satu artis cantik Tanah Air yang nyaris selalu jadi sorotan. Tak hanya prestasi di dunia seni peran, tetapi juga gaya penampilannya.

Wulan Guritno tak hanya cantik dan awet muda di usia 41 tahun. Ibu tiga orang anak tersebut juga selalu terlihat modis dengan gayanya yang kekinian.

Tak jarang pula kekasih Sabda Ahessa itu terlihat tampil seksi. Seperti gaya penampilan Wulan Guritno saat berlibur ke Yogyakarta.

Wulan Guritno

Momen tersebut diunggahnya lewat foto di Instagram pribadinya. Pada salah satu foto, Wulan tampil memukau saat berpose duduk di bawah pohon.

Halaman:
1 2 3
      
